Zufahrt zu den Parkplätzen bei der Airpower24 – Wo Staus warten

In der Steiermark wird im Raum Zeltweg die An- und Abreise zur Airpower im Raum Zeltweg zu Verzögerungen führen. Die Besucherlenkung auf den Straßen soll heuer noch effizienter erfolgen. Einige Straßen im Nahbereich dürfen nur von definierten Zielgruppen genutzt werden

Für die Airpower 2024 am 6. und 7. September wurde das Verkehrskonzept überarbeitet, wobei das Hauptaugenmerk auf einer Ausweitung des Öffi-Angebots gelegt wurde. Augenmerk wird eine umweltschonende An- und Abreise der rund 300.000 Zuseher gelegt. Dennoch ist mit erheblichen Verzögerungen auf den Zufahrten zum Veranstaltungsort in Zeltweg zu rechnen.

Für Gäste, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollen optische Verkehrslenkung und mehr Ordner die An- und Abreise erleichtern. Zusätzlich sollen heuer Side-Events nach den Flugshows die Abreise, bei der es erfahrungsgemäß zu großen Verzögerungen kommt, gestaffelt ablaufen lassen.

Mehr zum Thema:

Airpower24 Programm – Highlights in Zeltweg

Neues Verkehrskonzept für die AIRPOWER24

Besucherlenkung auf den Straßen soll heuer noch effizienter erfolgen

Einige Straßen im Nahbereich dürfen nur von definierten Zielgruppen genutzt werden: Die Zufahrt zu den Parkflächen West, Mitte und Ost erfolgt über die Triester Straße, die Hauptstraße ist für Anrainer und Shuttles reserviert. Von Süden kommend, stellt man das Fahrzeug in Fisching oder Silberrain ab, von dort geht es per Shuttlebus weiter nach Zeltweg. Die B78 (Obdacher Straße) und die Weißkirchner Straße sind ab Weißkirchen nur für Anrainer, die Shuttlebusse und Motorräder befahrbar.

Gästen, die über die B317 (Friesacher Straße) anreisen, empfiehlt der ÖAMTC, zeitig aufzubrechen, denn nach Unwettern am 26. August ist die Verbindung gesperrt. Ab Neumarkt besteht eine Umleitung über Mariahof und Lambach (L502, L513) und B96 (Murtal Straße) nach Scheifling zur B317. Aufgrund der deutlich geringeren Kapazität erwartet der Club hier größere Zeitverluste. Dennoch wird von einem Ausweichen über den Obdacher Sattel abgeraten, denn hier wird es vor den P+R Parkplätzen ebenfalls stauen, und es besteht die Gefahr, dass diese Stellflächen dann überlastet werden.

Parken und Zufahrt bei der Airpower24

Neben den beiden südlichen Parkplätzen stehen weitere Stellflächen in Gehdistanz zum Fliegerhorst zur Verfügung. Dazu gibt es bei Kraubath einen weiteren P+R. Dieser ist nur mit vorab gebuchtem Parkplatzticket nutzbar. Von hier aus bringen Shuttlebusse die Gäste zur Airpower bringen.

Für Motorräder und Fahrräder stehen Abstellflächen im Bereich Zeltweg Mitte zur Verfügung.

Bei einer so großen Veranstaltung sind Staus nach Einschätzung des ÖAMTC trotz eines detaillierten Verkehrskonzepts nicht zu vermeiden. Speziell die Zufahrten zu den Parkplätzen bilden Engstellen.

Unser Tipp: Am besten besonders am Samstag sehr früh losfahren. Es werden noch mehr Besucher als am Freitag erwartet.

Ein Parkticket kostet 20 Euro pro Pkw

Parkschein PKW Kraubath: ab € 20,00

Parkschein PKW Zeltweg oder Fisching: ab € 20,00

Parkschein Bus oder Motorrad Zeltweg: ab € 10,00

Parkscheine können hier über oeticket gebucht werden

Bequeme und staufreie Anreise ist per Bahn möglich

Eigene Buslinien mit hunderten möglichen Zustiegsstellen stehen in ganz Österreich und eigens für die Veranstaltung angemietete Shuttlezüge zur Verfügung. Neben dem Bahnhof Zeltweg werden auch die Bahnhöfe in Judenburg und Knittelfeld angefahren und Shuttledienste in die Nähe des Veranstaltungsgeländes eingerichtet. Zusätzlich wird der Regel-Zugverkehr verdichtet.