Sportlicher Stadtführer: 10.000 Schritte in und um Graz

15 Touren in und um Graz – spazierend, laufend, wandernd die Stadt erleben. Gesundheitsexperten klären über den positiven Effekt für Körper und Geist auf. Wie Du motiviert und kurzweilig Bewegung in Deinen Alltag bringst.

Im Buch „10.000 Schritte in und um Graz“ stellte die Autorin Elke Jauk-Offner 15 Touren zu je 10.000 Schritten durch Graz und sein Umland vor, die wieder mehr Bewegung in den Alltag bringen sollen. Illustriert ist der sportliche Stadtführer zu altbekannten und neu zu entdeckenden Orten mit Fotos von Lukas Elsneg und untermalt durch Statements von Expertinnen und Experten.

Zum Sportjahr 2021 präsentierten Bürgermeister Siegfried Nagl und Sportstadtrat Kurt Hohensinner gemeinsam mit Autorin Elke Jauk-Offner ihr erstes Buch bei der heutigen Pressekonferenz auf der Terrasse des Graz Museum Schlossberg. Für Autorin Elke Jauk-Offner war es das erste Buchprojekt, das sie in einem besonders herausfordernden Jahr publiziert hat:

Für mich persönlich war es der Spagat zwischen Home-Office, Home-Kindergarten und Home-Schooling, in dem ich festgestellt habe, dass die Bewegung in der unmittelbaren Umgebung ein ganz großes und wichtiges Thema geworden ist.

Gehen ist die neue Bewegung

Bürgermeister Siegfried Nagl bedankte sich bei der Autorin und dem gesamten Team für den sportlichen „Graz-Führer“:

Ich freue mich immer riesig, wenn ein Buch über Graz erscheint. Das Buch stellt die Stadt wieder einmal so dar, wie wir sie empfinden: als einen Sehnsuchtsort. Ich kann nur gratulieren! Man kann mit den Touren und den gelungenen Fotos einen ganz neuen Blick auf Graz tun.

Laut Hohensinner soll das Buch auch in sämtlichen Schul- und Stadtbibliotheken für die Interesssierten bereitgestellt werden:

In den ersten Wochen und Monaten steht im Sportjahr die Alltagsbewegung im Vordergrund, da passt dieses Projekt hervorragend dazu. 15 Routen zu je 10.000 Schritten ergeben 150.000 Gründe, sportlich und gesund in die Zukunft zu laufen.

Sieben Monate hat die Autorin an dem Buch gearbeitet, mit dem sie auch andere zu mehr Bewegung im Alltag motivieren will. Zum einen führen die 10.000 Schritte an bekannten Orten vorbei, die neu betrachtet werden sollen. Zum anderen sind es aber auch Wegpunkte, die es neu zu entdecken gilt, wie die Skulptur auf der Panoramawiese in Andritz oder der Mammutbaum im Grazer Urwald. Die Interviews mit Expertinnen und Experten unterstreichen, wie wertvoll die Bewegung im Alltag ist.

Sportamtsleiter Thomas Rajakovics sieht das Buch als eine bleibende Bereicherung für das Sportjahr:

Die ursprüngliche Idee war es, ein Buch zur Gesundheit in Graz herauszubringen. Das entwickelte sich im Zuge des Sportjahres schnell zu einem 10.000-Schritte-Führer durch Graz.

Ein zweites Buch, das Ende des Jahres erscheinen soll, greift dann die Sportgeschichte der Stadt auf. Beide Werke sollen bei der Aufnahme von Graz in das „Global Active Cities“-Netzwerk unterstützen.

Im Laufe der nächsten Wochen sollen die Routen auch in die „MapRun“-App aufgenommen werden, die im Zuge des Sportjahres Lauf- und Spazierwege aufzeigt. Damit soll vor allem auch die junge Generation angesprochen werden. Erhältlich ist das Buch zum Preis von 20 Euro in jeder Buchhandlung oder hier bei Thalia.at (ISBN 978-3-7088-0799-7).

Titelfoto: Stadt Graz/Fischer