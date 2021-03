Let’s Go Graz: „Monat der Alltagsbewegung“ soll aktivieren und motivieren

„Schloßberg-Challenge“, die StepsApp oder die „7 Summits von Graz“: Das Sportjahr soll die GrazerInnen in der Schule, der Arbeit oder in der Freizeit für mehr Bewegung begeistern. Wer mitmacht, tut nicht nur seiner Gesundheit etwas Gutes, sondern kann am Ende des Jahres auch attraktive Preise gewinnen.

„Let’s Go Graz! Let’s Go Sportjahr!“ Von den Plakatwänden, Litfaßsäulen, Fahnen und von so manchen Bussen strahlen die Sujets in den knalligen Farben bereits seit ein paar Tagen in Graz. Das Grazer Sportjahr 2021 ist offiziell eröffnet.

Schloßberg-Challenge

Sportstadtrat Kurt Hohensinner löste heute im Beisein von den Kinderbürgermeistern Lea Poldrack und Luis Margreiter sowie den Special-Olympics-Tanzsportlern Regina Sorger und Joachim Lampel die ersten Tickets für die Schloßberg-Challenge. Sie waren die ersten, die die Schloßbergstiege hinauf gingen, um sich oben beim Photopoint die Bilder zu holen. „Nachdem Bürgermeister Siegfried Nagl in Quarantäne ist, haben Lea und Luis diesen Job übernommen“, schmunzelt Hohensinner. Nagl schickte dafür eine Videobotschaft und betont: „Ich habe eine große Freude, dass das Sportjahr begonnen hat. Wir haben uns viel vorgenommen und waren uns politisch einig, den Sport in den Mittelpunkt zu stellen.“

Die COVID-19-Situation bringt es mit sich, dass auch das Sportjahr gewisse Adaptierungen im Programm benötigte. Mit den „Let’s Go Muntermachern“ hat es diese Woche schon begonnen.

Wir machen den März zum Monat der ,Alltagsbewegung‘. Leider sind aufgrund der Corona-Bestimmungen viele Sportarten noch nicht möglich. Aber rausgehen, um sich zu bewegen – das kann jeder. Wir wollen die Grazerinnen und Grazer dazu motivieren, die StepsApp zu nutzen, sich mit anderen Vereinen, Unternehmen oder Bezirken zu challengen und vor allem auf den Schloßberg zu gehen.

erklärt Hohensinner. Der Schloßberg ist nämlich mehr als bloß eine Sehenswürdigkeit und ein Aussichtspunkt. Er sei ein ideales Workout-Programm für jedermann. Wer es gemütlicher angehen will, kann dies über die Wege vom Karmeliterplatz oder von der Wickenburggasse aus erledigen. Wer es sportlicher will, wählt den Weg über die Stiege – gehend oder laufend. Sowohl bei der Schloßberg-Challenge, als auch bei den StepsApp-Challenges können die TeilnehmerInnen gewinnen.

Wer in den nächsten Monaten die meisten Fotos von der Schloßberg-Challenge einreicht, gewinnt Graz-Gutscheine im Wert von 500 Euro.

Die Zweit- und Drittplatzierten dürfen sich über Graz-Gutscheine im Wert von 300 Euro bzw. 150 Euro freuen.

Die Schloßberg-Challenge und das Gewinnspiel laufen bis einschließlich 30. November 2021.

7 Summits von Graz

Programmkoordinator Markus Pichler verweist auf eine weitere Projektidee, die wunderbar in den März passt: die „7 Summits von Graz“, also die höchsten Erhebungen von Graz und im Umland (Schloßberg/Hackher-Löwe, Lustbühel, Fürstenstand auf dem Plabutsch, St. Johann und Paul, Platte, Buchkogel und Schöckl) zu erklimmen. Man lädt sich einen Sammelpass von letsgograz.at/7summits/, druckt diesen aus und holt sich auf jedem Gipfel einen Stempel. Hat man den Pass voll, schickt man diesen ans Sportamt. Am Ende des Jahres nimmt man an der Verlosung von sehr attraktiven Preisen teil. Zu gewinnen gibt es Übernachtungen mit Sonnenaufgangsfrühstück im Stubenberghaus auf dem Schöckl – so etwas erlebt man nicht alle Tage.

Wem die 7 Summits übrigens noch nicht genug sind, der sollte sich die „Extrem-Version“ überlegen. Die ganz Sportlichen können die 7 Summits an einem Tag absolvieren. Es zählen dabei aber nur Rad- und Laufkilometer. Unter allen abgegebenen Sammelpässen (Stichtag: 30. November 2021) werden im Dezember 5 x 2 Übernachtungen im Stubenberghaus mit Sonnenaufgangsfrühstück auf dem Schöckl verlost.

Für Sportlandesrat Christopher Drexler kommt das Sportjahr genau zur richtigen Zeit:

Auch wenn derzeit vieles noch unmöglich ist und die Maßnahmen gegen die Pandemie sich auf die Programmplanung auswirken: Das Sportjahr wird einen entscheidenden Beitrag zu einem umso intensiveren sportlichen Aufbruch aus der Corona-Krise leisten. Als Sportlandesrat unterstütze ich daher gerne und aus voller Überzeugung das Grazer Sportjahr und sein umfassendes Programm. Gemeinsam werden wir über die Landeshauptstadt hinaus einen kraftvollen Impuls für mehr Sport und Bewegung setzen.

