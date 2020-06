Vindobona: Graz – Berlin mit dem Zug in elf Stunden

Mit der neuen ÖBB-Direktverbindung Graz – Berlin fahren Bahnreisende in elf Stunden von der steirischen Landeshauptstadt in der deutschen Metropole. Der Railjet 256/257 fährt täglich um 10.26 Uhr vom Hauptbahnhof Graz ab. Mit dieser Verbindung können Fahrgäste jetzt täglich ohne Umstieg von Graz über Prag und Dresden direkt nach Berlin fahren. Der Vindobona, der bis Ende 2014 auf ähnlicher Strecke unterwegs war, erlebt hiermit sein Revival.

freute sich Stadtrat Günter Riegler, der die neue Direktverbindung gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Verkehrslandesrat Anton Lang und ÖBB-Vorständin Michaela Huber präsentierte.

Wir arbeiten ständig am Ausbau internationaler Bahnverbindungen und so freut es uns, nun den Vindobona wieder aufnehmen zu können. Dieser Schritt bringt für unsere Fahrgäste eine Reihe von Vorteilen mit sich: Graz bekommt mit Dresden und Berlin zwei gänzlich neue internationale Destinationen, das Angebot Wien-Berlin wird durch den zusätzlichen Zug noch bequemer gestaltet und die Fahrt nach Dresden und Berlin ist künftig ohne Umstieg möglich. Zudem können mit dem Vindobona viele Urlausbdestinationen direkt erreicht werden. So verbindet der Vindobona mit seinen Halten in Graz, Wien, Prag, Brünn, Dresden und Berlin nicht nur sechs großartige Städte mit einem vielfältigen kulturellen Angebot, auch die Steiermark als Urlaubsdestination ist nun für unsere deutschen und tschechischen Nachbarn mit dem Railjet bequem erreichbar. Gerade in Zeiten nach Corona, wo man gerne etwas mehr Platz für sich hat, ist der Zug nun für deutsche Touristinnen und Touristen, die in die Steiermark kommen wollen, eine gute Alternative zum Flugzeug.