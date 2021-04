Der ideale Tretroller für Erwachsene in der Stadt

Tretroller sind eine gute sportliche Alternative zum Fahrrad, um schnell kurze Strecken in der Stadt zu fahren. Beispielsweise zum Einkaufen, eine Runde um den Block zu ziehen oder um mit dem Tretroller zur nächsten Bus & Bim Haltestelle und dann damit schneller zur Arbeit zu kommen.

Natürlich lassen sich damit auch längere Strecken fahren, erfordert aber mehr Kondition. Tretroller werden zudem als Trainingsgerät zum Muskelaufbau im Rückenbereich empfohlen.

Fahren darf man mit Tretrollern laut ÖAMTC auf Gehsteig und Gehweg, in Fußgängerzonen, in Wohnstraßen und Begegnungszonen (dort nur am Gehsteig). Auch auf gemischten Geh- und Radwegen darf der Scooter benützt werden, sowie in Spielstraßen, wenn diese eine maximal geringe Neigung aufweisen. Durch die Nutzung dürfen andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet oder behindert werden. So kann etwa das grundsätzlich zulässige Fahren mit dem Tretroller am Gehsteig bei einem erhöhten Fußgängeraufkommen verboten sein.