US Militärhubschrauber am Flughafen Graz Thalerhof (+Fotos)

Sechs Apache AH-64 und vier Chinook CH-47 der US Army kamen von einer Übung am Balkan über Kroatien-Dubrovnik und landeten heute am Flughafen Graz Thalerhof zum Zwischentanken. Die vier zweimotorigen Chinooks fotografierten wir nach der Landung in Graz, kurz vorher flogen bereits die Apache Kampfhubschrauber weiter nach Deutschland – zwei davon haben wir nur kurz in der Luft erblickt.

Nach dem Auftanken geht es für die vier großen Chinook Transporthubschrauber vermutlich morgen Früh weiter nach Deutschland. Die Überfluggenehmigungen wurden laut Bundesheersprecher Michael Bauer erteilt.