Nachdem am 11. Dezember insgesamt neun Hubschrauber des Typs Sikorsky Blackhawk am Airport Graz landeten und nach der Betankung am gleichen beziehungsweise am nächsten Tag in Richtung Deutschland starteten (Video unten), sorgten heute Sonntag sechs Chinook Militärhubschrauber der US-Army für viele Zaungäste am Flughafen (siehe Video oben).

Die Hubschrauber kamen von Nea Anchialos in Griechenland und machten vorher einen Zwischenstopp in Kroatien / Split.

Um circa 13 Uhr 25 hoben die sechs Hubschrauber in Richtung Deutschland ab und landeten schlussendlich kurz vor 16 Uhr am Militärflugplatz Ansbach-Katterbach. Der frühere Fliegerhorst der deutschen Luftwaffe wird heute als Hubschrauberlandeplatz von der United States Army genutzt. Die US-Streitkräfte bezeichnen diesen als Katterbach Army Airfield / Ansbach Army Heli Pad (Ansbach AHP). Der Militärflugplatz ist der Haupteinsatzplatz der in Europa stationierten CH-47- und UH-60-Transporthubschrauber sowie der AH-64-Kampfhubschrauber der amerikanischen Heeresflieger.