Vier U.S. Chinook Transporthubschrauber starten am Flughafen Graz (+Video)

In diesem Monat machten bereits einige Hubschrauber des U.S. Militärs einen Zwischenstopp zum Tanken am Flughafen Graz. Während sechs Apache Kampfhubschrauber gestern tatsächlich nur zum Auftanken landeten und gleich danach wieder weiter flogen, blieben vier Chinook Hubschrauber über Nacht da (Fotos ansehen).

Heute Vormittag circa um 9 Uhr traf die U.S. Crew (in Zivil) mit dem Bus wieder am Flugfeld ein und machten die vier Boeing CH-47F Chinook Transporthubschrauber mit ihren gegenläufigen Rotoren zum Abflug bereit.

Kurz nach 10 Uhr hoben die Hubschrauber ab.

Die Hubschrauber waren Mitte Mai noch in Griechenland stationiert.