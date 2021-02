Drei Testbusse und zwei neue Stationen verstärken Covid-Testangebot in der Steiermark

Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz wurden Ergänzungen der steirischen Teststrategie zur Eindämmung der Corona-Pandemie präsentiert: Neben den zwei neuen Teststationen in Kapfenberg und Eibiswald werden ab 19. Februar drei Testbusse auf fünf Routen in der Steiermark unterwegs sein, um auch Menschen in ländlichen Gebieten des Landes kostenlose Antigen-Schnelltests anzubieten. Die Buslinien und die zusätzlichen Standorte erweitern die bestehenden täglichen Testkapazitäten in der Steiermark um etwa 2300 zusätzliche Tests auf rund 30.000 mögliche Testungen pro Tag.

Die fixen Teststandorte in Kapfenberg und Eibiswald werden mit drei (Kapfenberg) bzw. einer (Eibiswald) Testspur geführt. Somit ergibt sich hinsichtlich der Testkapazität an den fixen Teststandorten eine zusätzliche Steigerung von 1440 Tests täglich. Buslinien und zusätzliche Standorte erweitern die bestehende tägliche Testkapazität (etwa 27.700) in der Steiermark somit um etwa 2300 auf 30.000 Tests.

Die drei Testbusse werden zukünftig auf folgenden Routen in der Steiermark unterwegs sein

Scheifling – Oberwölz – Sankt Peter am Kammersberg – Krakaudorf

Sankt Gallen – Mooslandl – Wildalpen

Birkfeld – Fischbach – Ratten – Rettenegg

Rohrbach – Vorau – Wenigzell – Mönichwald

Sankt Lorenzen ob Murau – Sankt Ruprecht – Stadl an der Mur – Predlitz

Regelmäßiges Testen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um das Virus unter Kontrolle zu bringen. Daher ist es umso erfreulicher, dass sich die Steiermark hier hinsichtlich der Testzahlen österreichweit vorbildlich ist und sich im Bundesländer-Vergleich im Spitzenfeld bewegt. Eine wesentliche Herausforderung ist es, den Menschen in allen Regionen des Landes bestmögliche Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die neuen Testbusse ermöglichen Steirerinnen und Steirern, die in dezentralen Gebieten leben, einen unkomplizierten und niederschwelligen Zugang zum kostenlosen Testangebot des Landes.

betont Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

Es freut mich sehr, dass dort, wo es für die Bevölkerung derzeit noch keine Corona-Testmöglichkeiten gibt, bald Busse mit medizinischem Personal und ausreichend Testkits unterwegs sein werden. Es geht schließlich darum, die noch vorhandenen ‚weißen Flecken′ so gering wie nur möglich zu halten. Maximales Testen ist neben dem Einhalten der Schutzmaßnahmen und dem Impfen ein wirksames Instrument bei der Bekämpfung der Pandemie. Herzlichen Dank an alle, die durch ihren unglaublichen Einsatz diese große Anzahl von Testungen ermöglichen.

so Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Fachabeteilungsleiter Harald Eitner dazu:

Mit nunmehr 25 Standorten und drei Testbussen auf fünf Buslinien wollen wir auch jenen Menschen entgegenkommen, für die die bisherigen Teststationen nur schwer erreichbar waren. In den Bezirken Hartberg, Weiz und Murau werden die Buslinien alternierend geführt, sodass an einem Tag die Strecke von Rohrbach bis Mönichwald und am anderen Tag die Strecke von Birkfeld bis Rettenegg beziehungsweise an einem Tag die Strecke von Scheifling bis Krakaudorf und am anderen Tag die Strecke von St. Lorenzen ob Murau bis Predlitz befahren wird.

Von 8.2.2021 bis inklusive 15.2.2021 wurden an 23 Standorten seitens des Landes Steiermark insgesamt 186.007 Antigen-Schnelltests durchgeführt, 507 Tests fielen positiv aus.

Die Zahlen für die einzelnen Teststandorte von 8.2. bis 15.2.:

Bad Aussee: 2437 Tests, 1 positives Testergebnis

Bad Radkersburg: 5236 Tests, 5 positive Testergebnisse

Bruck an der Mur: 9050 Tests, 25 positive Testergebnisse

Deutschlandsberg: 7054 Tests, 8 positive Testergebnisse

Eisenerz: 1767 Tests, 2 positive Testergebnisse

Feldbach: 7764 Tests, 65 positive Testergebnisse

Fürstenfeld: 8278 Tests, 30 positive Testergebnisse

Gleisdorf: 12900 Tests, 43 positive Testergebnisse

Gratkorn: 6501 Tests, 3 positive Testergebnisse

Graz: 40.504 Tests, 152 positive Testergebnisse

Hartberg: 9064 Tests, 34 positive Testergebnisse

Judenburg: 8610 Tests, 12 positive Testergebnisse

Leibnitz: 13.033 Tests, 31 positive Testergebnisse

Leoben: 7627 Tests, 9 positive Testergebnisse

Liezen: 8135 Tests, 6 positive Testergebnisse

Mariazell: 1231 Tests, 8 positive Testergebnisse

Murau: 4139 Tests, 7 positive Testergebnisse

Mürzzuschlag: 4587 Tests, 1 positives Testergebnis

Premstätten-Zettling: 6984 Tests, 25 positive Testergebnisse

Schladming: 3721 Tests, 8 positive Testergebnisse

Spielfeld: 4537 Tests, 15 positive Testergebnisse

Voitsberg: 4858 Tests, 5 positive Testergebnisse

Weiz: 7990 Tests, 12 positive Testergebnisse

ACHTUNG: Die Öffnungszeiten der Teststationen haben sich geändert. Künftig sind alle Stationen von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag sind alle Standorte geschlossen. Dies gilt ebenso für die neuen Testbusse – Buchungsmöglichkeit besteht nur von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr.

Die Anmeldung für die regelmäßigen kostenlosen Antigen-Testungen sowie auch zu den Terminen der Testbusse an den einzelnen Haltestellen in den angefahrenen Gemeinden erfolgt über die Website www.oesterreich-testet.at. Für telefonische Anmeldungen steht die Hotline 0800/220 330 täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung.

Fotos © Land Steiermark/Jesse Streibl

Aktualisierung: In einer ersten Aussendung des Landes Steiermark war fünf 5 Bussen die Rede. Das wurde nun korrigiert in 3 Busse auf 5 Routen.