Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Geidorf schwer verletzt

Eine 46-Jährige aus Graz fuhr gegen 07:30 Uhr mit ihrem Pkw in der Kreuzgasse im Bezirk Geidorf Richtung Osten und wollte an der Kreuzung mit der Bergmanngasse nach links in diese einzubiegen.

Sie hielt vor der Haltelinie an und sah bei ihrem Blick nach rechts, dass die Fahrzeuge auf der Bergmanngasse vor der dortigen Ampel standen. In der Annahme, dass die Bergmanngasse nach wie vor Rotlicht hatte, fuhr sie los und begann nach links einzubiegen.

Gleichzeitig fuhr ein 58-Jähriger aus Graz mit seinem Motorrad als erstes Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen der Bergmanngasse los, da die Ampel auf Grünlicht umgeschaltet hatte. Der Motorradfahrer stieß gegen die rechte vordere Längsseite des Autos der 46-Jährigen und kam zu Sturz. Dabei wurde er schwer verletzt und von der Rettung in das LKH Graz eingeliefert.