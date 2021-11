Judith Schwentner (Grüne) zur Grazer Vizebürgermeisterin gewählt

Im Rahmen der heutigen konstituierenden Sitzung des Grazer Gemeinderates wurde Judith Schwentner mit 42 von 46 Stimmen zur Bürgermeisterin-Stellvertreterin der Landeshauptstadt Graz gewählt. Sie wird ab sofort die Ressortverantwortung für die Stadtbaudirektion (mit Ausnahme der Bau- und Anlagenbehörde) sowie für das Umweltamt der Stadt Graz übernehmen.

In ihrer Rede unterstrich sie die Freude über die Zusammenarbeit mit Elke Kahr als Bürgermeisterin, die Bedeutung des Gemeinsamen und des Dialogs für Graz sowie das deutliche Zeichen, das mit der neuen Koalition für den Klimaschutz gesetzt wurde.

Eine starke Verwaltung gepaart mit klaren, politischen Zielen ist eine gute Voraussetzung für ein neues Graz. Neben all den Veränderungen, die uns erwarten, werden wir aber auch für die notwendige Stabilität sorgen, die eine Stadt wie Graz gerade jetzt braucht.

so Schwentner. Wichtig sei es jetzt, sich um die Zwischen- und Lebensräume in der Stadt zu kümmern. „Das vermeintlich Kleine ist das eigentliche Große“, so ihr Ausblick auf die kommende Arbeit, die mehr Grün, mehr Platz und mehr Miteinander in die Stadt bringen soll.

Zuvor wurden mit Manuela Wutte, Karl Dreisiebner, David Ram, Zeynep Aygan-Romaner, Christian Kozina, Alexandra Würz Stalder, Tristan Ammerer und Anna Slama die neuen Gemeinderät:innen der Grazer Grünen angelobt.