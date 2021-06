Erste Hilfe Tipps gegen Sommerhitze

Wer im Sommer an heißen Tagen in Graz die Gelegenheit hat, packt seine Badesachen und fährt in eines der Grazer Schwimmbäder. Andere fahren auf Sommerfrische aufs Land, der Rest zieht sich in schattige Gastgarten oder in die hoffentlich kühleren Wohnungen und Häuser zurück.

Tipps um heiße Tage gut zu überstehen

Mit zunehmenden Temperaturen steigt das Risiko für Notfalleinsätze und Erkrankungen, wie Sonnenstich oder Kreislaufkollaps. Deshalb ist es wichtig, viel zu trinken, Kopfbedeckung und luftige Kleidung zu tragen, Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen und vor allen Dingen auf den eigenen Körper.

Laut den Johanniter werden Hitze und Sonneneinstrahlung leider häufig unterschätzt. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und Beeinträchtigungen der Gesundheit sind die Folge, sogar die Unfallhäufigkeit steigt.

Ratschläge vom Notfallmedizinerin Dr. Gabriele Lerche, stellvertretende Chefärztin der Johanniter:

Typische Notfälle im Sommer sind Kreislaufbelastungen, Hitzschlag und Sonnenstich. Daher sollte man ausreichend trinken, am besten Mineralwasser, Früchte- und Kräutertees oder verdünnte Fruchtsäfte. Vor allem bei Kindern und älteren Menschen muss man darauf achten, dass sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Denn sie haben ein trügerisch geringes Durstgefühl und spüren den Flüssigkeitsmangel zu spät. Auf Alkohol und stark koffeinhaltige Getränke sollte man verzichten.

Erste Hilfe bei Hitzschlag und Sonnenstich

Anzeichen für einen Hitzschlag sind:

Ein hochroter Kopf

Kopfschmerzen

Übelkeit

Desorientiertheit

Bewusstseinsveränderungen

Betroffene sollten bei einem Hitzeschlag und Sonnenstich sofort in den Schatten gebracht und mit kalten und feuchten Tüchern in Kopf und Nacken gekühlt werden.

Ist die Person bereits bewusstlos und atmet normal, sollte sie in die stabile Seitenlage gebracht werden. Anschließend unter 144 oder 112 die Rettung rufen und bis zum Eintreffen des Rettungspersonals Kreislauf und Atmung kontrollieren!

Kinder niemals im Sommer alleine im Auto lassen

Säuglinge, Kleinkinder und betagte oder ältere Menschen sollte man auf keinen Fall alleine in stehenden Fahrzeugen zurücklassen, da sich der Innenraum binnen kurzer Zeit auf 60 bis 70 Grad Celsius aufheizen kann und sie einen Hitzeschlag erleiden können. Das gilt auch für Hunde.