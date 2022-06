Christopher Drexler wird neuer steirischer Landeshauptmann

Hermann Schützenhöfer hat am 3. Juni bekannt gegeben, dass er im Juli das Amt des Landeshauptmannes der Steiermark zurücklegen wird. Er hat dem erweiterten Landesparteivorstand in einer Sitzung gestern Christopher Drexler als seinen Nachfolger als Landeshauptmann sowie darüber hinaus als geschäftsführenden Landesparteiobmann vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Drexler wurde am 15. März 1971 in Graz geboren, ist verheiratet und hat vier Kinder. Seine politische Laufbahn begann 1988 als Landesobmann der Union Höherer Schüler. 1991 wurde er Landesobmann der Jungen ÖVP und 1994 für sechs Jahre Vorstandsmitglied in der Arbeiterkammer Steiermark. Von 2000 bis 2014 war er Abgeordneter zum Landtag Steiermark und seit 2014 Landesrat. Zuletzt als Landesrat für Kultur, Europa, Sport und Personal.

So wird Drexler im Juli neuer Landeshauptmann

Hermann Schützenhöfer wird im Juli das Amt des Landeshauptmannes der Steiermark zurücklegen. Da der erweiterte Landesparteivorstand der Steirischen Volkspartei Landesrat Christopher Drexler am 3. Juni einstimmig als seinen Nachfolger als Landeshauptmann nominiert und als geschäftsführenden Landesparteiobmann eingesetzt hat, wird der Landtagsklub der Steirischen Volkspartei ihn daher dem Landtag Steiermark zur Wahl als neuer steirischer Landeshauptmann vorschlagen.

Der Noch-Landesrat Drexler dankte Hermann Schützenhöfer für sein Vertrauen und für das, was dieser in über fünf Jahrzehnten politischen Engagements für die Steiermark geleistet hat. Es sei sein Ziel, das Vertrauen, das ihm innerhalb seiner Partei ausgesprochen worden ist, auch nach außen herzustellen: Das Vertrauen der Steirerinnen und Steirer zu gewinnen.

Er werde die kommenden Wochen dazu nutzen, um sich mit vielen Gesprächen auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. Um besser zu wissen, was die Steirerinnen und Steirer bewegt – welche Sorgen sie haben, welche bisher ungenutzten Möglichkeiten sie in unserer Steiermark erkennen. Er will mit Fachexpertinnen und -experten über diese Themen zu sprechen und das Gespräch mit allen im Landtag Steiermark vertretenen Parteien zu suchen. Am Weg der Zusammenarbeit werde sich mit ihm nichts ändern.

Ich bitte um Verständnis, dass ich inhaltliche Erklärungen erst bei der Wahl im Landtag abgeben werde. Aus Respekt vor unserem Landeshauptmann, der heute angekündigt hat, sein Amt in rund einem Monat zurückzulegen und ganz besonders aus Respekt vor dem Landtag. Die bevorstehenden Aufgaben bedeuten für mich einen ganz neuen Abschnitt. Einen Abschnitt, in dem ich den steirischen Weg kraftvoll fortsetzen will!

betonte der geschäftsführende Landesparteiobmann der Steirischen Volkspartei, Landesrat Christopher Drexler.