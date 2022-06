Steiermark: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer tritt zurück

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat heute seinen Rücktritt mit Juli 2022 bekannt gegeben. Seit 2015 war er Landeshauptmann der Steiermark. In einer Pressekonferenz erklärte er am 3. Juni, dass es immer sein Ziel war, eine geordnete Amtsübergabe vorzubereiten.

Er wünscht dem Land Steiermark den Richtigen für diese Zeit. Landesrat Christoph Drexler schlägt er als seinen Nachfolger vor.

Reaktionen auf den Rücktritt

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr dankte Schützenhöfer in einer ersten Reaktion für seinen langjährigen Dienst an der steirischen Bevölkerung, den der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Oststeirer mit viel Besonnenheit ausübte. Zudem gratuliert sie Nachfolger Christopher Drexler und wünscht ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Glück:

Landesrat Drexler verfügt über große politische Erfahrung und hat wie sein Vorgänger immer über Parteigrenzen hinweg das Gespräch gepflegt. Ich bin davon überzeugt, dass sich am guten Stil des Miteinander nichts ändern wird und freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit zwischen dem Land Steiermark und der Landeshauptstadt Graz.

