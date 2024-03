Buslenker erlitt medizinischen Notfall: Mann auf Gehsteig erfasst

Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde heute um 8 Uhr in die Mariatroster Straße 31 alarmiert. Auf Höhe der dortigen Apotheke kam es durch einen medizinischen Notfall beim Buslenker zu einem dramatischen Unfall mit Personen- und Sachschaden.

Ein Regionalbus, der mit etwa 15 Fahrgästen auf der Mariatroster Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs war, erfasste einen 31-jährigen Mann am Gehsteig von hinten und prallte in weiterer Folge auch gegen eine Geschäftsfassade. In den Unfall wurden auch zwei weitere Fahrzeuge verwickelt. Der Fußgänger kam unter dem Bus zu liegen.

Der Bus wurde seitens der Berufsfeuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät (Spreizer) angehoben, wodurch der eingeklemmte Mann rasch befreit werden konnte. Der leicht verletzte Mann war ansprechbar und wurde sofort vom Notarzt und der Rettung versorgt.

Auch zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 16 und 56 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten keine weitere medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. An der Hausfassade sowie den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz.

Die aufwändigen Bergungs- und Rettungsarbeiten – insbesondere hinsichtlich des 31-Jährigen – zogen allerdings auch zahlreiche Schaulustige an, welche mitunter die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit beeinträchtigten. In Folge dessen kam es auch zu mehreren Anzeigen gegen Schaulustige.

Weiterer Busunfall in der Jakoministraße

Zu einem weiteren Busunfall kam es wenige Stunden später in der Jakoministraße. Dabei kollidierte gegen 13 Uhr ein Linienbus mit einem 45-jährigen Fußgänger. Dieser hatte bisherigen Erhebungen zufolge, gerade auf sein Mobiltelefon geblickt, als er von einem vorbeifahrenden Bus touchiert und niedergestoßen wurde. Der Mann erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde im UKH Graz ambulant behandelt.

Fotos: BFG