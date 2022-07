Airpower22 mit 8 Stunden Flugprogramm – die Höhepunkte (+Video)

Am Freitag wurde die Höhepunkte vom Airpower22 Programm am 2. und 3. September in Zeltweg vorgestellt. Laut Oberstleutnant Thomas Ploder, Display Director der Airpower 2022, gab es in diesem Jahr ein noch nie dagewesenes Luxusproblem bezüglich Teilnehmeranfragen und Flugprogramm.

Das Flugprogramm ist auf 8 Stunden geplant, durch die vielen Anfragen hätte sogar ein 14 Stunden Flugprogramm befüllt werden können. Bei den Flugzeugen für das statische Display bräuchte man wahrscheinlich einen größeren Flugplatz, um alle unterbringen zu können. Sehr viele Teilnehmeranfragen mussten deshalb abgelehnt werden.

Beiträge des österreichischen Bundesheeres

Als Beiträge des österreichischen Bundesheeres führte Ploder einen Eurofighter in einem Solo Display, eine Abfangdemonstration mit zwei Eurofighter und einer Herkules C-130 und anschließender Leistungsdemonstration durch die beiden Eurofighter an. „Top Gun Feeling in simulierten Luftkampfmanöver in Bodenmanöver“ nennt er es.

Als Schwerpunkt bei der Airpower22 ist die Ausbildung in den Luftstreitkräften. Das Institut Fliegers wird mit sieben Propeller-Flugzeugen im Verbandflug ihr Können zeigen. Alouette Hubschrauber werden traditionell mit großen Bundesländerfahnen die Zuschauer:innen begrüßen. Zum Ende des Bundesheer-Blocks fliegt ein Eurofighter und drei PC-6. In der Pressekonferenz am 1. Juli kündigte der Display Director noch ein Highlight am Schluss an.

Internationale Vorführungen bei der Airpower22

Kunstflugstaffeln Frecce Tricolori aus Italien, Patrouille Suisse aus der Schweiz, Patrulla Águila aus Spanien und die Krila Oluje der kroatischen Luftwaffe.

Erstmals bei einer Airpower ein Flying Display vom Airbus Tiger elikopter

Alle Epochen der Luftfahrt sind bei der Airpower 22 vertreten

(Auszug aus dem Programm)

