Mehr als 40.000 Antigen-Testungen vor Weihnachten in der Steiermark

Das vorweihnachtliche Covid-19-Testangebot in der Steiermark wurde vom 21. bis 23. Dezember stark nachgefragt. Der Ansturm war unerwartet hoch, sodass das Bundesheer reagieren musste und das Personal verdoppelt hatte, um die Kapazität zu erhöhen. Nach rund 23.000 Testungen am Montag und Dienstag wurde diese Zahl am 23. Dezember noch fast verdoppelt, am späten Nachmittag wurde bereits die Zahl von 40.000 durchgeführten Tests überschritten.

Die Zahlen für die sechs Teststation in der Steiermark

Graz : 12.450 getestete Personen, davon 148 positiv

: 12.450 getestete Personen, davon 148 positiv Bruck an der Mur : 5393 getestete Personen, davon 12 positiv

: 5393 getestete Personen, davon 12 positiv Liezen : 4517 getestete Personen, davon 16 positiv

: 4517 getestete Personen, davon 16 positiv Gleisdorf : 9351 getestete Personen, davon 25 positiv

: 9351 getestete Personen, davon 25 positiv Judenburg : 4591 getestete Personen, davon 30 positiv

: 4591 getestete Personen, davon 30 positiv Leibnitz : 4775 getestete Personen, davon 16 positiv

: 4775 getestete Personen, davon 16 positiv Steiermark insgesamt: 41.077 getestete Personen, davon 247 positive Testergebnisse (0,6 Prozent).

Gemeinsam mit den zuvor abgewickelten Testungen des pädagogischen Personals (20.863 Testabstriche), der Exekutivbediensteten (3329 Testabstriche) und der flächendeckenden Bevölkerungstests (248.282 Testabstriche) wurden damit im Rahmen der von der öffentlichen Hand angebotenen Antigen-Tests im Dezember insgesamt fast 315.000 Personen in der Steiermark getestet.

In den vergangenen Tagen war es eine große Herausforderung, auf Grund der starken Nachfrage das Angebot kurzfristig auszuweiten. In diesem Zusammenhang möchte ich einmal mehr die professionelle Arbeit des Österreichischen Bundesheeres hervorheben. Durch die Heeresangehörigen wurde es möglich gemacht, dass wir vor Weihnachten noch derart viele Steirerinnen und Steirer testen konnten.

erklärt Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung.

Land Steiermark ermöglicht kostenlose Antigentests in Pflegewohnheime während der Feiertage

Während der Feiertage – am 24. und 25. Dezember 2020 ist es möglich, dass zusätzlich im Rahmen von zwei Besuchen jeweils höchstens zwei Personen, die aus einem Haushalt stammen, ihre Angehörigen in Pflegeheimen besuchen können. Die geltende Verordnung sieht jedoch vor, dass im Falle eines Besuches der Angehörige ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen muss. Um diese Besuche so sicher wie möglich zu gestalten, hat das Land Steiermark gemeinsam mit dem Roten Kreuz mobile Teams eingerichtet, welche die Pflegewohnheime vor Ort bei der Antigentestung unterstützen und die Besucherinnen und Besucher testen.

Foto Stadt Graz / Fischer