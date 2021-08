1362 Dosen bei freiem Impfen in vier steirischen Einkaufszentren verimpft

Im Murpark und im Citypark in Graz sowie in der Shopping City Seiersberg und im LCS Leoben nutzten gestern insgesamt 1362 Steirer:innen die Möglichkeit, sich kurzfristig und unkompliziert mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson immunisieren zu lassen.

Der steirische Impfkoordinator Michael Koren zeigt sich erfreut:

Bereits die vergangenen freien Impfsamstage haben gezeigt, dass zahlreiche Steirerinnen und Steirer von einem niederschwelligen Impfangebot Gebrauch machen wollen und diese Möglichkeit gut angenommen wird. Dass auch die gestrige Aktion so erfolgreich verlaufen ist, bestätigt, dass die Entscheidung auch in der nächsten Zeit auf freie Impfaktionen zu setzen, richtig ist. Jede zusätzliche Impfung ist ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie.