60 neue Gemeindewohnungen Am Grünanger übergeben

Am Grünanger im Bezirk Liebenau wurden 60 neue stadteigene Wohnungen errichtet, die am 14. April 2023 nach zweijähriger Bauzeit offiziell an ihre Bewohner:innen übergeben wurden. Laut Aussendung der Stadt Graz bleibe der dorfähnliche Charakter der Siedlung erhalten, den dieses Areal auszeichnet und der einen Kontrast zur Verdichtung im Stadtgebiet darstelle.

Wohnungsmiete inklusive Betriebskosten und Heizung:

Rund Gesamtmietzins 11 €/m2 (Hauptmietzins Netto 5,29 €)

Parkplatzmiete (33 Stück): 36 € / Monat

Unter Beibehaltung des besonderen Charakters der Siedlung wurden die 60 Gemeindewohnungen in modernen 13 Gebäuden in Niedrigenergiebauweise errichtet und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die Gebäude sind in vier autofreien Angerstrukturen angeordnet und bieten Wohnungen mit 46, 57 und 67 m2. Die Wärmeversorgung erfolgt über einen Fernwärmeanschluss. Im Bereich der neuen Wohnungen wurden Pflanzung von 69 Jungbäume gepflanzt.

Wohnungen 1. Bauabschnitt:

4 autofreie eigenständige Angerstrukturen

jeweils ein zentrales Gemeinschafts- und technikmodul

Ziegel-Massivbauweise mit jeweils seitlich angeordneten Erschließungsbaukörpern aus Lärchenholz

11.350 m² 13 Gebäude (nicht unterkellert) 60 Wohneinheiten

45m² WNFL: 13 Wohnungen

55m² WNFL: 34 Wohnungen

64m² WNFL: 13 Wohnungen

Wohnungsausstattung:

Niedrigenergiebauweise

Echtholz-Eichenbodenparkett

großformatige keramische Bodenbeläge in Sandsteinoptik

Dezentrale Lüftungsanlage mit Schalldämm-Lüfterkonstruktionen in jedem Schlaf- und Aufenthaltsraum

Anpassbare Wohnungsgrundrisse

Bodenebene Duschtassen

Zentrale SAT-Anlage

Telekabel und Glasfaseranbindung

Photovoltaiknutzung auf den Satteldächern

Mieterstrommodell der Energie Graz

Alle Flachdächer extensiv begrünt

Freiterrassen oder großzügige Balkonterrassen in den Erschließungszonen.

Außenanlagen:

Gemeinschaftsmodule mit Sitzgruppen

überdachte Fahrradabstellbereiche

Fernwärmeversorgung über die Technikzentralen

33 PKW-Stellplätze nicht überdacht – außerhalb der Angerbereiche situiert

Gestaltung und Projektierung der Außenanlagen durch einen Landschaftsplaner

Öffentliche bzw. halböffentliche Durchwegungen gesäumt von lebenden Einfriedungen und Naschgärten.

Ausbildung einer Gemeinschafts-Grünraum bzw. Parkanlage im Zentralanger 3

Außenbeleuchtung mittels energiesparender LED-Pollerleuchten licht- und zeitgesteuert.

Außenbeleuchtung mittels energiesparender LED-Pollerleuchten licht- und zeitgesteuert. Pflanzung von 69 Jungbäumen (mehr als 1 Baum je Wohneinheit)

Auf diese neuen Wohnungen bin ich sehr stolz, denn die Siedlung Am Grünanger ist ein besonderer Platz in unserer Stadt, der damit seinen Charakter bewahrt. Neue Gemeindewohnungen sind gerade angesichts der ungebremsten Teuerung am freien Wohnungsmarkt wichtiger denn je für eine soziale Wohnungspolitik.

so Bürgermeisterin Elke Kahr.

Wir haben den Garten und den Freiraum bewusst in den Mittelpunkt des Entwurfes gestellt. Die zentralen Angerhöfe, das gemeinschaftliche Gartenhaus mit Terrasse und die gemeinschaftlich nutzbaren Pflanztröge im Hof sind integrale Bestandteile der Wohnumgebung, welche den Bewohner:innen die Chance der individuellen Gestaltung geben.

so Architekt Karlheinz Boiger vom beauftragte Generalplaner Büro Hohensinn Architektur ZT GmbH, das als Sieger aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangen war.

Fotos: Stadt Graz / Foto Fischer