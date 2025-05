Zwei Familien gerieten in Liebenau in Streit und verletzten sich gegenseitig

Am Donnerstagnachmittag, 1. Mai 2025, kam es in der Eichbachgasse in Liebenau zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Mehrere Streifen der Polizei standen im Einsatz.

Ein Zeuge verständigte gegen 16 Uhr 20 die Polizei: Zirka zehn Personen sollen in einen Raufhandel verwickelt sein. Auch ein Messer soll dabei verwendet worden sein.

Mehrere Streifen der Polizei begaben sich sofort in die Eichbachgasse. Dort angekommen konnten die Kontrahenten schnell ausfindig gemacht werden. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass zwei Familien in Streit gerieten und sich dabei gegenseitig verletzten.

Ein Messer dürfte dabei nicht im Spiel gewesen sein. Vier Rumänen (drei Männer und eine Frau) im Alter von 21 bis 36 Jahren werden der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.