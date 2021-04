Video vom Start: Boeing 747 Jumbo-Jet am Flughafen Graz Thalerhof

Kurz nach 10 Uhr hob heute der am Vortag am Flughafen Graz Thalerhof gelandete Boeing 747 Jumbo-Jet wieder Richtung Nursultan Nazarbayev International Airport ab. Seit einigen Wochen bringen die großen Frachtflugzeuge von der Grazer Firma technomed in China produzierten CE-zertifizierten Covid Antigen Selbsttests nach Graz. Von hier werden diese anschließend europaweit verteilt.

Nachdem wir uns gestern Nachmittag die Landung bei Sonnenschein angesehen hatten, filmten wir heute Vormittag den Start des Jumbo-Jets von der Flughafen Graz Aussichtsterrasse. Zu der Zeit war die Terrasse gut mit Leuten besucht, die sich den Start ebenso angesehen haben.