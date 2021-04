Flughafen Graz: Boeing 747 Jumbo-Jets bringen Selbsttests für Grazer Firma technomed

Die Firma technomed in Graz Andritz stellt aktuell die einzigen europaweit CE-zertifizierten Covid Antigen Selbsttests her. Entwickelt wurden der Abstrichtest für die vorderer Nase in Graz. Hergestellt werden diese in China. Boeing 747 Jumbo-Jets bringen diese mehrmals pro Woche per Luftbrücke zum Flughafen Graz Thalerhof.

Laut einem ORF Steiermark Bericht will technomed ab Mitte Mai 20 Millionen Tests pro Woche herstellen. Das Unternehmen beschäftigt 200 Mitarbeiter in Österreich, 2500 in China. Hauptabnehmer ist Deutschland. Diese Tage sind die Covid Antigen Selbsttests von technomed auch in den heimischen Apotheken erhältlich.

Flugzeuge in der Größenordnung einer Boeing 747 waren am Flughafen Graz zwar in den vergangen Jahren hin und wieder zu sehen (der erste Jumbo-Jet landete 1984 in Graz), für Grazer Verhältnisse aber doch außergewöhnlich. Und gerade in der Covid-Zeit, wo der Flugverkehr am Flughafen Thalerhof massiv abgenommen hat, fallen die 747 Cargo-Maschinen auf, die nun mehrmals pro Woche in Graz landen.

Über dem Grazer Stadtgebiet sind die abfliegenden 747 Jumbo-Jets nur bei Nordwind zu sehen. Aufgrund der Windrichtung muss nämlich gegen den Wind gestartet werden. Aus Sicherheitsgründen kann dies auch vorkommen, wenn es im Süden Gewitter gibt oder wenn es zeitgleich einen Anflug aus Süden gibt.

Interview mit Moritz Bubik von technomed

Wir befragten Moritz Bubik, geschäftsführender Gesellschafter von technomed, zu den Covid-Antigen-Selbsttest-Lieferungen per Flugzeug aus China.

Inside Graz: Wie viel Stück Tests fliegt „Ihre“ Maschine pro Flug an?

Moritz Bubik: Je nach Verpackungsart können auf einer 747 zwischen 2,5 und 5 Millionen Tests Platz finden.

Gäbe es eine Alternative zum Transport mit Großraumflugzeugen? Oder kommt es hier ausschließlich auf den Zeitfaktor an, da der Transport per Flugzeug deutlich teurer sein wird?

Durch den gegenwärtiger Bedarf im Kampf gegen die Pandemie ist Luftfracht die einzige zeitgerechte Lösung.

Wie erfolgt der Weitertransport über Ihr Verteilzentrum?

Da unsere Tests als erste und vorerst einzige europaweit CE-zertifiziert zur Eigenanwendung (Selbst-/Laientest) sind – worauf wir gerade als ‚kleines österreichisches Unternehmen‘ stolz sind – beliefern wir derzeit bereits mehrere EU-Länder.

Um die Wertschöpfungskette möglichst in Österreich zu verankern, landen und verzollen wir am Flughafen Graz und arbeiten mit österreichischen Speditionen für den Weitertransport zusammen. Hierfür wird die Ware vom Flughafen zu unseren Lagern in Graz und Sattledt gebracht, bzw. auch direkt zu einigen deutschen Großkunden.

