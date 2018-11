Fit in den Winter mit dem Auto

Winter Checkliste für Autofahrer

Nicht vergessen: zwischen 1. November und 15. April gilt in Österreich Winterreifenpflicht bei winterlichen Fahrverhältnissen.

bei winterlichen Fahrverhältnissen. Winterreifen bieten aufgrund vieler Lamellen und einer weicheren Gummizusammensetzung in der Winterzeit ein deutliches Sicherheitsplus gegenüber Sommerreifen.

bieten aufgrund vieler Lamellen und einer weicheren Gummizusammensetzung in der Winterzeit ein deutliches Sicherheitsplus gegenüber Sommerreifen. Radial-Winterreifen benötigen eine Mindestprofiltiefe von 4 mm (Diagonal-Reifen 5 mm).

Winterreifen brauchen in der Regel einen höheren Luftdruck als Sommerreifen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers!

Das Mitführen von Schneeketten empfiehlt sich. Montieren Sie die Ketten bei Bedarf an den Antriebsrädern. (Bei Allrad-Antrieb beachten Sie die Vorgaben es Herstellers.)

Türschloss-Enteister in der (Mantel-) Tasche mitnehmen.

Schneebesen und Eiskratzer nicht vergessen.

Das Wasser der Scheibenwischanlage mit Frostschutzmittel ergänzen.

Dem Kühlwasser Frostschutzmittel beimengen.

beimengen. Gute Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Sicherheitsaspekt im Winter. Eine Funktionskontrolle der Scheinwerfer ist bei schlechten Sichtverhältnissen doppelt wichtig. Die Leuchten müssen außerdem richtig eingestellt und frei von Schmutz sein.

Der Herbst zieht in das Land und der Winter lässt nicht mehr lange auf sich warten. Grund genug, den fahrbaren Untersatz auf „Wintertauglichkeit“ zu überprüfen. Unserefür das Auto:

Neben einem optimal vorbereiteten Fahrzeug gilt es auch für uns Fahrer, sich nicht vom Wintereinbruch überraschen zu lassen. Auch bei gut geräumten Straßen kann an bestimmten Stellen, wie auf Brücken oder in Kurven, Glatteis auftreten. Ungewollte Rutschpartien vermeidet man mit einem an die Fahrbahnverhältnisse angepassten Tempo, einer vorausschauenden Fahrweise und der Einhaltung möglichst großer Sicherheitsabstände.

Quiz-Fragen rund um das Auto im Winter:

A: Warum müssen Sie Ihr Fahrzeug bei winterlichen Fahrverhältnissen mit Winterreifen ausstatten?

Weil das Fahrzeug beim Bremsen auf einer Schneefahrbahn nicht so leicht ins Schleudern kommt. Weil Schneeketten nur auf Winterreifen montiert werden dürfen. Weil die Bodenhaftung auf einer Schneefahrbahn besser ist.

B: Welche Vorkehrungen sollten Sie treffen, damit Sie im Winter möglichst sicher fahren?

Ich sollte auf jeden Fall Winterreifen verwenden. Bei Fahrten ins Gebirge denke ich daran, Schneeketten einzupacken. Ich sollte das Fahrzeug im Kofferraum möglichst schwer beladen.

C: Was beachten Sie, wenn Sie Ihr Fahrzeug in der kalten Jahreszeit verwenden wollen?

Ich werde Scheibenfrostschutzmittel in die Scheibenwaschanlage füllen. Ich werde das Frostschutzmittel in der Batterie überprüfen. Ich werde das Frostschutzmittel im Kühlwasser überprüfen.

Die Auflösung für unser „Fit mit dem Auto im Winter“ Quiz:

A: 1,3 / B: 1,2 / C: 1,3