Aufsteirern 2021 als Hofkonzerte in Graz (+Video)

Ein bisschen erinnerte das Aufsteirern 2021 am gestrigen Sonntag in der Grazer Innenstadt an die Anfänge dieser Veranstaltung vor über 10 Jahren. Weniger Menschenmassen, die sich durch die Gassen schieben, dafür mehr feines Musikerlebnis und echte Tradition.

Nach dem im letzten Jahr aufgrund von Corona das Aufsteirern Festival in gewohntem Ausmaß mit über 100.000 Gästen nicht stattfinden konnte (es gab stattdessen eine TV-Sendung) wurde dieses Jahr wieder aufgesteirert. Im kleineren Rahmen mit sogenannten „Hofkonzerten“ und Besucherregistrierung und -beschränkung ging das Aufsteirern 2021 über die Bühne.

10 Grazer Innenhöfe wurden mit einem Programm steirischer Volkskultur bespielt:

• Burghof 1 und 3

• Hof der Generaligruppe

• Hof der Wiener Werkstätten

• Bischofhof

• Stadtbauernhof

• Brunnenhof

• Grawe Innenhof

• Landhaushof

• Lesliehof

Musikalische & tänzerische Darbietungen der steirischen volkskulturellen Verbände und Vereine gab es zu erleben. Auch die Kulinarik kam dabei nicht zu kurz. Weingüter & Buschenschankbetriebe präsentierten ihre Köstlichkeiten, vom Sturm bis hin zu gegrilltem Wild. So war etwa der Grawe Innenhof der steirischen Jägerschaft samt Jagdhornbläser und Wildgerichten gewidmet, während sich im Burghof 1 die Tourismusregion Schladming Dachstein präsentierte, der Verein der Oberlandler im Landhaushof und das Thermen- und Vulkanland im Burghof 3.