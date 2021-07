SUP mit Hund: Hundefitnesstrainerin gibt Tipps zum Wassersport-Trend

Stand-Up Paddeln „poppt“ in den letzten Monaten immer mehr auf. Ob im Urlaub am Meer, am See oder ganz in der Nähe, auf der Mur in Graz. Wenn dann aber noch ein Hund am SUP-Board steht, wird es ungewöhnlich. SUP mit Hund? Gefällt das dem Hund? Das war eine der Fragen, die wir uns stellten, als wir an der Adria ein Pärchen entspannt am Meer paddeln sahen. Aber der Hund sah sichtlich entspannt aus. Ganz im Gegensatz zur Situation, wo am Strand ein kleiner Hund auf ein kleines Schwimmbrett gesetzt wurde …

So war für uns der angekündigte Programmpunkt „SUP mit Hund“ bei den Graz Riverdays im Juli, eine ideale Gelegenheit, den neuen Wassersport-Trend für Mensch & Vierbeiner näher anzusehen und Expertinnen unsere Fragen zu stellen:

Hallo Sabrina, du bist eine der Gründerinnen von „SUP mit Hund by SaRi“. Bitte stelle dich unseren LeserInnen vor.

Gerne. Gemeinsam mit Ricarda hab ich vor 3 Jahren unser Herzensprojekt „SUP mit Hund by SaRi“ gegründet. Ich bin seit 2013 Tierphysiotherapeutin bei einer Praxis in Gratkorn „TIER PHYSIO REHA“, Hundefitnesstrainerin und SUP-Trainerin. Ricarda deckt als Humanphysiotherapeutin, Hundetrainerin, Yogalehrer und ebenfalls SUP Trainerin alles weitere ab, was noch notwendig ist um qualitativ hochwertige Kurse anbieten zu können. Und da wir gemeinsam die Leidenschaft zum SUP mit Hund teilen, war es einfach die perfekte Idee, mit diesen Kursen zu starten.

Welche Voraussetzungen an Mensch & Tier braucht es für den Trendsport SUP mit Hund?

Eigentlich braucht es keine wirklichen Voraussetzungen. Man kann mit dem Junghund starten und bis ins hohe alter SUPen. Natürlich immer angepasst an den Trainingsstand des Tieres. Beim Menschen ist das ähnlich. Schon Kindern macht das SUPen wirklich Spaß, auch ältere Menschen können damit schonendes, aber effektives Training betreiben.

Wenn man die richtige Einführung bekommt, ist es ein Freizeitsport, den man innerhalb kürzester Zeit gut beherrschen kann.

Woran kann ein Hundehalter erkennen, dass sein Hund Spaß an der Sache hat?

Man kann an der Körpersprache der Hunde schon sehr viel ablesen, ob es ihnen Spaß macht oder nicht. Jedoch kann es durchaus sein, dass ein Hund die ersten Male vielleicht noch etwas unsicher ist, aber danach trotzdem die Liebe zum SuPen entdeckt. Es gibt auch Hunde, die sind einfach gerne dabei, weil sie gerne Zeit mit Herrchen oder Frauchen verbringen. Manche haben richtig Freude daran!

Gibt es Hunderassen, die dazu weniger geeignet sind?

Nein, jedoch ist es bei manchen Rassen wichtiger als bei anderen, noch mehr auf die Sicherheit zu achten. Manche Rassen können nämlich aufgrund von ihrem Körperbau, nicht so gut schwimmen wie andere. Eine gut sitzende Hundeschwimmweste ist in jedem Fall von Vorteil.

Bei Hunden mit körperlichen Einschränkungen ist es sicher ratsam, davor einen Tierarzt oder Tierphysiotherapeuten zu Rate zu ziehen, ob das Training an Board auch das Richtige ist.

Es gibt unterschiedliche SUP-Boards zum Kaufen – Welche Kriterien sind bei der Wahl besonders wichtig, wenn ein Hund mit ist?

Ein vollflächiges Deckpad, also ein Pad welches wirklich das ganze Board bedeckt, ist ideal da es rutschfest ist. Es schützt das SUP Board vor den Krallen des Hundes und bietet zugleich eine angenehme Liegefläche für das Tier am Bug des Boards. Es gibt auch Antirutschpads zum Nachrüsten, falls man schon ein Board hat.

Eine Länge des SUP-Boards von circa 11’0″ und eine Breite von zirka 30″ ist optimal. Dabei sollte es kippstabil sein und den Hund ausreichend Fläche bieten, damit der Hund bequem vor dem Paddler liegen oder sitzen kann. Eine mögliche Zuladung von mindestens 140 – 180 kg wäre sinnvoll, da wir gemerkt haben, dass es dann einfach stabiler ist in Kombination mit einem großen Hund.

Wie kann ich für Sicherheit für Mensch & Tier sorgen?

Der Hund sollte eine gut sitzende Hundeschwimmweste tragen, egal ob er schwimmen kann oder nicht. Wie genau diese sitzen soll, erklären wir genau in unseren Kursen. Für den Menschen ist eine Schwimmweste, und in manchen Gebieten sogar ein Helm sicher sinnvoll.

Sobald es kälter wird, ist ein Neopren Anzug für den Menschen unbedingt zu empfehlen. Den Hund auch bitte niemals an Board mit der Leine festbinden! Es gibt aber vor allem, beim Auf und Absteigen, sehr viel, was man unbedingt beachten sollte, damit Mensch und Hund unversehrt wieder an Land kommen.

Wie sollten Anfänger auf dem Board stehen, sich bewegen, paddeln?

Das ist hier gar nicht so einfach zu erklären. Am Besten besucht man einen Kurs bei uns, da bekommt man wirklich alles im Detail erklärt. Position, Paddeltechnik, die richtigen Bewegungen, Paddelführung. Position an Board mit und ohne Hund.

Wie laufen die SUP mit Hund Kurse ab?

Unsere Kurse laufen, wie wir immer sagen, Schritt für Schritt ab. In dem Tempo, der zum Mensch und Hund Team passt.

Wir starten unsere Kurse immer an Land, wo der Hund in Ruhe das Board, die Paddel Bewegung und natürlich auch die Position an Board kennen lernen darf. Danach geht es aufs Wasser, ohne dass gepaddelt wird. Dabei halten wir das Board und der Hund lernt die Bewegungen des Bordes am Wasser kennen. Dann darf der Besitzer alleine paddeln lernen und zu guter Letzt führen wir alles zusammen, und lassen die beiden zum ersten mal eine kleine Runde drehen.

Es gibt für die Fortgeschrittenen Sundowner oder Sunriser Ausfahrten, wo wir mit 1-2 Stopps schon eine gute Strecke zurück legen. Zwischendurch bauen wir dabei auch Elemente vom Yoga oder Balanceübungen ein für Mensch und Hund.

Wo bist du gerne in Graz auf der Mur mit deinem Hund unterwegs?

Wir fahren meistens bei den Auwiesen Gössendorf, da kann man an dem Seitenarm der Mur super gut einsteigen und dann gegen den Strom gut der Mur entlang paddeln. Es gibt dort auch wirklich viele nette Anlegestellen wo man Pausen einlegen kann.

Zum Abschluss: Was sind absolute No-Gos beim Trendsport SUP mit Hund?

Den Hund ohne richtige Einschulung einfach auf das Board zu packen und gleich mal eine ewig lange Runde zu drehen. Das klingt jetzt überspitzt, jedoch bekommen wir immer wieder mit, dass es so gehandhabt wird. Dabei kann man sich wirklich viel verhauen für eine glückliche gemeinsame SUP Zukunft!

Kurzer Funfact zum Schluss: Es ist ein Irrglaube, dass man sich mit wasserverrückten Hunden leichter tut wie Hunde, die Wasser nicht so gerne mögen. In den meisten Fällen ist es sogar umgekehrt, wie unsere jahrelange Erfahrung gezeigt hat. Richtige Wasserratten müssen erst lernen, dass das Board keine Sprungbrett ist. Während Hunde, die keine Wasserfans sind, eher ruhig und gesittet an Board sitzen bleiben und somit für diesen Wassersport fast eine Spur besser geeignet sind.

Kontakt:

Sabrina Heumann

0664 2142999

www.sup-mit-hund.at

info@sup-mit-hund.at