Valneva Ganzvirusimpfstoff ab sofort in der Steiermark verfügbar

In der vergangenen Woche ist mit einer kleinen Verspätung die erste Impfstofflieferung des Herstellers Valneva in Österreich eingetroffen. Im Anschluss an die Prüfung durch die zuständigen Bundesstellen wurde der Impfstoff in die Bundesländer ausgeliefert und steht ab heute auch den Steirer:innen zu Verfügung.

Sowohl auf den Impfstraßen des Landes als auch in den Impfordinationen ist der Ganzvirusimpfstoff VLA2001 erhältlich. Der Impfstoff von Valneva enthält abgetötete Bestandteile des SARS-CoV-2-Virus sowie Wirkverstärker und beinhaltet keine Konservierungsstoffe. Mit dieser Erweiterung des Angebots können nun auch Personen angesprochen werden, die den bisher bereitgestellten Impfstoffen noch skeptisch gegenübergestanden sind.