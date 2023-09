Bei einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung kam es am 21. September zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin auf ihrem E-Bike und einer Triebwagengarnitur. Die Frau ist in der Nacht auf Freitag verstorben.

Gegen 15:50 Uhr fuhr eine 66-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem E-Bike auf der Dietmannsdorferstraße in St. Ruprecht an der Raab vom Bahnhof St. Ruprecht kommend in Richtung Dietmannsdorf. An der dortigen unbeschrankten und mit einer Lichtanlage gesicherten Eisenbahnkreuzung, dürfte die 66-Jährige trotz Rotlichts diese überquert haben.

Zur selben Zeit fuhr ein Personenzug von Gleisdorf kommend in Richtung Bahnhof St. Ruprecht. Die Triebwagengarnitur erfasste die Radfahrerin rechts vorne und schleuderte sie zu Boden. Die Frau, die einen Radhelm getragen hatte, wurde nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen. Der Triebwagenführer und die 17 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

Die Frau ist in der Nacht auf heute, 22. September 2023, ihren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft Graz hat den Leichnam zur Beerdigung freigegeben.