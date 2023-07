Gegen 14:30 Uhr fuhr am Mittwoch ein Bundesheer Pinzgauer auf einem Forstweg in Kraubath und wich an einer engen Fahrbahnstelle einem entgegenkommenden Fahrzeug aus. Dabei verlor der Fahrer des Bundesheerfahrzeuges die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich in Folge überschlug und knapp 70 Meter hinabstürzte.

Durch die sofort eingeleitete Rettungskette konnten alle vier Insassen des Bundesheerfahrzeuges von den Einsatzkräften geborgen werden. Die vier Soldaten vom Fliegerabwehrbataillon 2, ein Unteroffizier und drei Grundwehrdiener, verletzten sich dabei unbestimmten Grades. Zwei Soldaten wurden mittels Krankenwagen, zwei weitere mit Notarzthubschraubern in die Krankenhäuser Bruck an der Mur, Graz, und Judenburg gebracht.

Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes schwierig und wird am Folgetag seitens des österreichischen Bundesheeres durchgeführt. Außer den vier Soldaten kamen keine weiteren Personen zu Schaden.

Foto: Symbolbild