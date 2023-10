AIRPOWER24: Präsentation des Standes der Vorbereitungen

Zur Präsentation des Standes der Vorbereitungen zur AIRPOWER24 am 6. und 7. September 2024 informierten heute Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Christopher Drexler, Klubobmann LAbg. Hannes Schwarz, Alexander Steyrer, Marketingleiter Red Bull Österreich, Mirko Flaim, Chefpilot Hubschrauber The Flying Bulls, Brigadier Gerfried Promberger, Airchief der Österreichischen Luftstreitkräfte und Brigadier Wolfgang Prieler, Projektleiter der AIRPOWER24 in einem Pressegespräch.

Neuerungen in unserem Live-Ticker:

Eine C-390 Display Vorführung wird zu sehen sein.

Erstmals wird auch der neue AW-169 in einem Flying-Display gezeigt.

Bis 19 Uhr, also zwei Stunden nach der eigentliche Veranstaltungen, ist ein Programm vorgesehen. Damit soll eine gleichzeitige Abreise aller Besucher in die Länge gezogen werden.

25 Luftfahrzeuge gleichzeitig in einem Flying Display.

30 Einladungen an ausländische Airchiefs wurden versendet. Von vielen hat es bereits sehr positive Signale gegeben.

Das gesamte Programm der kommenden Airpower wird Ende März 2024 präsentiert.

Verkehrskonzept: Ein besonderer Augenmerk liegt im nächsten Jahr auf die An- und Abreise. So soll der öffentliche Verkehr weiter erhöht werden. Der Bahnhof Zeltweg soll dabei entlastet werden. Zudem unterstützt das Bundesheer gemeinsam mit Red Bull die Gemeinde Zeltweg, den Bahnsteig zu verlängern. Gespräche mit den ÖBB werden demnächst stattfinden. Die Bahnhöfe Judenburg und Knittelfeld sollten mit einem Bus-Shuttle Betrieb mehr eingebunden werden.

Die Airpower ist keine Übung, sie ist ein wirklicher Einsatz.

so Brigadier Wolfgang Prieler. Pro Partner kostet die Airpower 1,4 Millionen Euro. Landeshauptmann Christopher Drexler zeigte sich erfreut, dass der Zweijahres-Rhythmus wieder gefunden wurde.

Video der Airpower22 ansehen