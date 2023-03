Neuer Leonardo-Hubschrauber in der Steiermark gelandet (+Video)

Am 3.März übergab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Fliegerhorst Aigen im Ennstal den zweiten Mehrzweckhubschrauber Leonardo AW169 „Lion“ an die Luftstreitkräfte. Wir waren beim Fly-In mit unserer Kamera dabei!

Durch das neue Hubschrauber-System können durch unterschiedliche Konfigurationen verschiedene Aufgaben in allen Fähigkeitsbereichen inklusive dem Selbstschutz abgedeckt werden. Der Hubschrauber kann zwei- bis dreimal so viel Wasser transportieren wie eine „Alouette“ III. Die zeitgemäße Avionik ermöglicht die Erfüllung aller Einsatzaufgaben auch bei Nacht bzw. schlechten Witterungsbedingungen.

Technische Daten

Hersteller: Leonardo Helicopter (Italien)

Gesamtlänge (bei drehendem Rotor): 14,65 m

Gesamthöhe (bei drehendem Rotor): 4,50 m

Rotordurchmesser: 12,12 m

Bodenfreiheit: 0,5 m

Maximales Abfluggewicht: 4.600 kg

Leistung (2 Pratt&Whitney PW201A Triebwerke): 2 x 826 kW

Crew: 2 Piloten (+ Bordtechniker bei Bedarf)

Passagiere: 10

Maximalgeschwindigkeit: 283 km/h

Maximale Reichweite: 816 km