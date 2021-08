SUP am Meer der Grazer

Der Schwarzlsee ist für Grazer:innen die nahegelegenste Möglichkeit, um mit dem Standup-Paddelboard gemütliche oder sportliche Runden auf einem See zu drehen. Der Eintritt und die Gebühr für das Auto sind zwar relativ teuer, aber es lohnt sich. Hier empfiehlt sich als Spartipp der Eintritt am Nachmittag.

Es ist Ende Juli und wir nehmen nach ersten SUP-Ausfahrten auf der Mur, das aufblasbare SUP-Board für einen Badetag am Schwarzl mit. Nach der ersten Abkühlung im See wird das Paddelboard gleich aufgepumpt. Zu diesem Zeitpunkt sehen wir allein in unserem Strandabschnitt rund 5 weitere SUP-Boards. Also, nichts wie rein ins Wasser!

Es ist herrlich. Ein paar Paddelschläge sieht man noch auf den Grund des Sees, dann wird dieser rasch tiefer. Die Wasseroberfläche glitzert in der Nachmittagssonne und das Board gleitet über den ruhigen Schwarzlsee Richtung Brücke.

An diesem Tag kommt der Wind von Süden. Er treibt mich zusätzlich an, in einiger Entfernung zieht das Ufer vorbei. Kleine Wellen haben sich dazu eingestellt. Irgendwann drehe ich das Board und paddel wieder Richtung Strand, dieses mal gegen den Wind.

Wieder am Strand setze ich das SUP-Board leicht am Ufer auf. Man könnte dieses zwar auch mit zum Liegeplatz tragen, aber solange genug Platz am Ufer für andere Badegäste ist und diese sich nicht gestört fühlen – kein Problem. Apropos, der sportliche Hausverstand gebietet es natürlich, dass gerade in Schwimmbereichen genug Abstand zu Schwimmenden gelassen wird um diese „nicht über den Haufen“ zu fahren.

Zum Ende eines Badetages zischt es immer öfters. Nein, hier macht keiner eine Dose mit dem typischen Zischen auf, das Ventil des SUP-Boards wird aufgemacht, um die Luft auszulassen.

Vorteile beim Standup-Paddeln am Schwarzlsee