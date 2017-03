Grazer CityRadeln 2017

Das CityRadeln in Graz startet 2017 in die achte Saison. Insgesamt 13450 Teilnehmer waren mit ihren Rädern bei den bisherigen Saisonen beim CityRadeln dabei. Die Stadt Graz/Abteilung für Verkehrsplanung bietet von April bis August 2017 Touren für Graz RadfahrerInnen auf in Fahrtrichtung autofreien Straßen an. Eine perfekte Möglichkeit um in der Freizeit Graz auf dem Rad zu erkunden und dabei noch etwas für die eigene Fitness zu machen. Spaß macht es obendrein auch noch.

Inside@Graz, beziehungsweise fair-IT e.U. mit ihrem Geschäftsbereich Steirerwerk ist als Betreiber von Inside@Graz, wie auch in den letzten Jahren offizieller Partner vom Grazer CityRadeln.

CityRadeln in Graz Termine

Start: Mariahilferplatz um 18 Uhr (bis auf die Tour im Juni)

Ziel: Mariahilferplatz circa um 19 Uhr 30 (bis auf die Tour im Juni)

26. April 2017: Start um 18 Uhr, 10 Jahre S-Bahn-Tour

24. Mai 2017: Start um 18 Uhr, Langmann & Partner-Tour

15. Juni 2017: Start um 11 Uhr, (Fronleichnam), Glocknerman-Tour

26. Juli 2017: Start um 18 Uhr, ökoTech-Tour

23. August 2017: Start um 18 Uhr, Shopping Nord-Tour

CityRadeln Team, Foto Stadt Graz/Foto Fischer

CityRadeln Fotos

Diewerden von der Polizei , Tourleiter Bernhard Krenn, Guides von KLS Sicherheitsdienst und hurtigflink, Rettung, ARBÖ Reparaturwagen, Moderator Gonzo Renger und Antenne Steiermark sowie die Spitzensportler Christoph Strasser und Edi Fuchs begleitet. So sind die Grazer Radler und Radlerinnen bei der Sportveranstaltung rundum gut betreut. Egal ob ein Reifen noch rechtzeitig vor dem Beginn der Tour aufgepumpt werden muss oder eine herunter gesprungene Fahrradkette während der Radtour wieder in Position gebracht werden muss. Etwaige Verletzungen können bei der Fahrrad-Tour ebenso schnell und gezielt behandelt werden.

Tipps für die Radtour durch Graz

Seit Jahren radeln wir bereits beim Grazer CityRadeln durch die Stadt mit und haben diese Radtouren bei den unterschiedlichsten Wettersituationen erlebt. Wie man als Anfänger am besten beim CityRadeln einsteigt haben wir in einem kurzen Überblick zusammen gefasst.

Ruhiger und entspannt fährt es sich in der Mitte oder am Ende des Teilnehmer-Feldes.

Wer die Musik vom Antenne Auto beim Radfahren hören möchte, fährt eher vorne mit.

Mitfahrende Kinder sollten nicht zu jung sein und eine entsprechende Kondition aufweisen und mit ihrem Fahrrad sicher umgehen können. In einem engen Teilnehmerfeld, Rad an Rad, könnten kleine Kinder, die mit Ihrem Fahrrad herumschlenkern, eine Risiko für sich und andere Teilnehmer werden.

aufweisen und mit ihrem Fahrrad sicher umgehen können. In einem engen Teilnehmerfeld, Rad an Rad, könnten kleine Kinder, die mit Ihrem Fahrrad herumschlenkern, eine Risiko für sich und andere Teilnehmer werden. Besonders am Anfang und am Ende der Saison die richtige Radbekleidung wählen, da es zum Abend hin kalt werden kann.

Sieht der Himmel stark bewölkt oder nach Regen aus, den passenden Regenschutz nicht vergessen. Normalerweise lässt sich aber etwas Regen gut wegstecken, so lange sind die Touren nicht. Regnet es während der Radtour durch Graz zu viel, entscheidet der Tourleiter sich für einen Abbruch der Tour.

nicht vergessen. Normalerweise lässt sich aber etwas Regen gut wegstecken, so lange sind die Touren nicht. Regnet es während der Radtour durch Graz zu viel, entscheidet der Tourleiter sich für einen Abbruch der Tour. Die Radguides mögen es, wenn das Teilnehmerfeld links und rechts der Straße etwas platz lässt, damit diese die Tour ideal begleiten können. Sie mögen es auch nicht, wenn auf dem Gehweg gefahren wird.

Fahren besonders viele Leute bei einer Tour mit, sollte man sich bei den Pausestationen nicht zu viel Zeit lassen um sich seine Jause & Getränke zu holen.

Vor dem Beginn jeder Tour kann man bei einem Gewinnspiel teilnehmen, welches über die ganze Saison läuft – tolle Preise warten auf die Gewinner.

CityRadeln Video

Glocknerman beim CityRadeln

Als zusätzlicher Höhepunkt der diesjährigen Saison gilt die Mai-Tour, bei der Teilnehmer vom CityRadeln und Glocknerman im üblichen Tempo der CityRadler vom Mariahilferplatz bis zum Center West radeln. Dort kann auch der Start einiger Glocknerman-Teilnehmer auf dem Weg zum Großglockner verfolgt werden. Aber Achtung: Diese Tour startet bereits um 12 Uhr!

