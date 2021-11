Radfahr-Tipps bei Regen, Eis und Schnee

Radfahren boomt, nicht zuletzt auch aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise. Passionierte Radfahrer:innen möchten auch in der kalten Jahreszeit nicht auf ihr Fortbewegungsmittel verzichten. Es gibt viele Gründe, um auch im Winter Fahrrad zu fahren: Bewegungsausgleich, umfassende Mobilität und das Beitragen zum Umweltschutz sind gute Motive, um sein Fahrrad nicht einzuwintern.

Um auch in der kalten Jahreszeit sicher unterwegs zu sein, gibt es allerdings ein paar Dinge zu beachten. Ein StVO-konform ausgestattetes Fahrrad ist dabei Grundvoraussetzung. Besonders bei schlechter Witterung ist es außerdem wichtig, das Rad gründlich zu warten und zu reinigen:

Die Kette muss sauber sein und straff sitzen

Das Reifenprofil muss tief genug sein (es gibt spezielle Fahrrad-Winterreifen im Fachhandel)

Salz und Splitt setzen dem Fahrrad zu – deswegen ist regelmäßiges Abbrausen mit Wasser ist empfohlen (Hochdruckreiniger sind nicht ratsam, sie können Schmutz in Lager und Dichtungen pressen)

Die Kette regelmäßig schmieren (Bei Scheibenbremsen unbedingt darauf achten, dass an die Bremsen kein Schmiermittel gelangt)

Im winterlichen Straßenverkehr ist gute Sichtbarkeit beim Radfahren sehr wichtig. Eine Warnweste kostet nicht viel, trägt aber zur Sichtbarkeit und damit zur Sicherheit bei. Auch reflektierende Elemente an Kleidung und Taschen oder Rucksäcken helfen. Besonders wichtig, um gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen, ist wind- und wasserdichte Kleidung.

Wintertaugliche Kleidung zum Radfahren

Die Kleidung muss im Winter vor Fahrtwind, Kälte und Nässe schützen sowie gut sichtbar machen. Dazu empfiehlt sich Kleidung in auffälligen Signalfarben und Reflektoren an der Kleidung oder in Form von Klackbändern, Schärpen und Warnwesten. Die äußere Bekleidung sollte wind-, wasserdicht und atmungsaktiv sein. Damit der kalte Fahrtwind nicht bei den Handgelenken unter die Jacke zieht, wähle eine an den Handgelenken größenverstellbar Jacke, mit ausreichend langer Arm- und Rückenpartie, aus. Auf warme und wasserdichte / wasserabweisende Schuhe nicht vergessen. Als günstige Alternative helfen Radgamaschen als Schuhüberzieher.

Wähle für den Kopf und Halsbereich eine winddichte / wasserabweisende Haube, die auch die Ohren bedeckt. Ein Schal oder Multifunktionstuch schützt den Hals. Eine Funktionsunterwäsche hält den restlichen Körper warm und bei den Hände helfen Handschuhe (Wind- und wasserdicht / wasserabweisend) gegen die Kälte. Wichtig ist aber, dass diese beim Bremsen und Schalten nicht einschränken.

Praxisworkshops bieten dazu Radfahrschulen wie beispielsweise Easy Drivers.

