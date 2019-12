Menschen in Puntigam und Liebenau werden seit 2018 vom Gestank der riesigen Hanf-Anlage der Firma Herneth / HANFAMA belästigt. Was tun die Behörden? Was machen die Stadträte bis zum Bürgermeister? Nichts. Der Volksanwalt schaltet sich ein.

In Graz Puntigam haben Menschen „die Nase voll“. Die Ursache für den intensiven Geruch, der sich besonders im Sommer durch den ganzen Stadtteil zieht, findet sich in einer Gärtnerei, in der seit zwei Jahren auf mehr als 12 Hektar Hanf angepflanzt wird. Wieso lässt die Behörde so eine Geruchsbelästigung zu, fragen sich die Anrainerinnen und Anrainer erbost und haben sich an Volksanwalt Werner Amon gewandt. Zu sehen in der „Bürgeranwalt“ über Geruchsbelästigung durch Hanfplantage am 7. Dezember um 18 Uhr in ORF 2.

Die Hintergründe

Vor fast genau einem Jahr veröffentlichten wir den Artikel Graz: City of Hanf – Die Schattenseite. Darin beschrieben wir die Situation geplagter Anrainer seit Frühling 2018 und dass eine Petition Ende 2018 mit Unterschriftenliste an die Grazer Stadträte und natürlich Bürgermeister Nagl über den Puntigamer Bezirksrat übergeben wurde. Wir berichteten auch darüber, dass Hanfbauer Herneth Änderungen machten wollte. Aber Hoffnungen der Bürger auf Besserung, zerplatzten im Frühling 2019: Denn dieses Jahr bereitete sich der Gestank über ein noch größeres Gebiet aus! Am Ende meinte sogar der Liebenauer Bezirksvorsteher Christian Kvas in einem Kleine Zeitung Bericht, dass 25.000 Einwohner im Grazer Süden davon betroffen sind.

Auch in Judendorf wissen geplagte Anrainer mittlerweile ein Lied davon zu singen: Dort wird (mit Beteiligung von Herneth) nun Hanf angebaut. Im Gegensatz zur riesigen Hanf-Glashaus-Anlage in Graz aber (noch) als Freifläche. Laut einem Kleine Zeitung Artikel planen die Betreiber in Judendorf einen Umstieg auf Glashäuser / Folientunnel – und was den dortigen Anrainern dann „blüht“, sehen wir an der Situation in Graz.

Was ist 2019 im Hanfjahr 2 in Graz passiert?

Vor allem eine „sind nicht zuständig“ Politik der Grazer Behörden. Es gibt bis jetzt auf die anfangs erwähnte Petition, keine Stellungnahme von Bürgermeister Nagl oder von einem Grazer Stadtrat. Einzig der Puntigamer Bezirksrat steht in Kontakt mit den Bürgern, sieht sich gegenüber der Stadt aber nur als „Bittsteller“ und berichtete über den Geruch bis zum Zentralfriedhof(!).

In der Kleinen Zeitung schreibt Robert Preis am 26. Oktober über „Herber Hanfgeruch breitet sich in Judendorf aus“ (Plus Artikel): Besonders „lustig“ erscheint hier die Aussage von Christian Rossmann , Betreiber der dortigen Hanfplantage: „Man wird es niemals allen recht machen. Selbst dann nicht, wenn wir Lavendel anbauen“. Im Gegensatz! Da würden sich die Grazer Anrainer über provenzalisches Flair freuen. Immerhin ist die Provence für ihre berühmten Lavendelfelder weltbekannt. Und die Stadt Graz könnte sich gleich „Hauptstadt vom steirischen Lavendel“ nennen.

Ein paar Tage später folgt dort der Artikel „Anrainern in Puntigam stinkt der Hanfgeruch" (Plus Artikel). Interessant ist, was dadurch passiert:

Die Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch (Puntigam) und Christian Kvas (Liebenau) reagieren auf den zweiten Kleine Zeitung Artikel: Christian Kvas „Wir riechen den Hanf auch bei uns. So einen Betrieb kann man doch nicht mitten im Ballungsraum eröffnen“ und weist auf 25.000 betroffene Menschen im Grazer Süden hin. Für Helmuth Scheuch ist das Argument der Landwirtschaftskammer lächerlich, dass eigentlich nur zugezogene Nachbarn der Firma das Problem sein würden.

Der Bürgeranwalt mit Peter Resetarits plant eine Sendung über das Thema im ORF.

Hanf-Geruch in Graz: Der Volksanwalt schaltet sich ein

Nach einer Beschwerde über untätige Behörden schaltet sich der Volksanwalt ein und behandelt das Thema im Rahmen der Sendung Bürgeranwalt am 7.12.2019 (also heute) um 18 Uhr im ORF2. Wir waren bei der Aufzeichnung der Sendung mit Peter Resetarits und dem Volksanwalt Werner Amon in Wien dabei. Tipp: Anschauen – es lohnt sich. Die Sendung ist auch in der ORF TVTHEK zu sehen.

Die Volksanwaltschaft besteht aus drei Mitgliedern, die für sechs Jahre vom Nationalrat gewählt werden und einmal wiedergewählt werden können. Diese arbeiten kollegial zusammen und sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig. Sie können nicht abgewählt, abberufen oder ihres Amtes enthoben werden. Die Volksanwälte werden vom Bundespräsidenten angelobt. Die Mitglieder der Volksanwaltschaft müssen zum Nationalrat wählbar sein und über Kenntnisse der Organisation und Funktionsweise der Verwaltung verfügen. Da die Volksanwaltschaft auch die Einhaltung von Menschenrechten kontrolliert, müssen die Mitglieder auch auf diesem Gebiet über Kenntnisse verfügen. (Quelle)

Hinweis in eigener Sache: Wir von der Inside Graz Redaktion sind als Anrainer auch von dem Hanf-Gestank betroffen.