In der Gmeinstraße im Grazer Bezirk Puntigam betreibt der Verein der Bosniaken derzeit ein muslimisches Gebetshaus. An diesem Standort ist ein größerer Neubau – eine Moschee mit Platz für bis zu 600 Gläubige – geplant. Das Vorhaben sorgt für hitzige Diskussionen auf politischer und lokaler Ebene. Im Zentrum stehen dabei die Anliegen der Anrainer, die um das gewachsene Ortsbild, den Verkehr sowie Lärm- und Parkplatzprobleme fürchten.

Laut Rückmeldungen aus der Nachbarschaft verursacht bereits der derzeitige Betrieb mit rund 300 Besuchern – besonders freitags – und zu besonderen Veranstaltungen des Vereins für einen starken Parkdruck. Eine bauliche Erweiterung würde diese Situation weiter verschärfen. Anwohner und Lokalpolitiker fordern daher, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen, bevor neue Fakten geschaffen werden.

Ein zentraler Vorschlag: Bei Bauprojekten mit hohem Verkehrsaufkommen soll künftig die verpflichtende Errichtung zusätzlicher Parkflächen vorgeschrieben werden – unabhängig davon, ob es sich um Sakral- oder Profanbauten handelt. Gleichzeitig sollen Bauvorhaben besser an das bestehende Ortsbild angepasst werden.

Forderung nach gesetzlicher Anpassung

Ein Antrag im Puntigamer Bezirksrat fordert die Stadt Graz auf, beim Land gesetzliche Anpassungen anzustoßen:

Dabei gehe es laut Antragsteller nicht um Ablehnung, sondern um eine ausgewogene Entwicklung: Bauvorhaben sollen in Einklang mit dem Umfeld und den Bedürfnissen der Bevölkerung stehen.

Gerade als Bezirksvorsteher sehe ich meine Aufgabe darin, wenn in einem Bezirk eine Situation eintritt, die Ängste unter den Bewohner/Innen hervorruft, diese Ängste nicht zu stärken, sondern durch besonnene Aufarbeitung unter Zuhilfenahme von rechtlich möglichen Maßnahmen diese zu entschärfen und entkräften. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, die in der nachstehenden Presseaussendung formulierten Maßnahmen als Antrag in der heutigen Bezirksratssitzung einzubringen.