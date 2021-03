Erfahrungsbericht: Coronavirus Testen in der Apotheke

Eigentlich wollte ich mich in der Apotheke testen lassen, einer von diesen Schnelltests zwischen Kaffee und einem Weg wohin. Und dann bin ich in einem Hinterhof gelandet – aber ich fange am besten von Vorne an.

Es ist noch früh am Morgen und ich mache mich auf den Weg zur Apotheke meines Vertrauens in der Grazer Innenstadt. Den Termin habe ich ein paar Tage zuvor vereinbart. Ich melde mich also am Verkaufstresen und darf ein Formular mit Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer und Telefonnummer ausfüllen.

Infolge werde ich gebeten die Apotheke zu verlassen und beim Seiteneingang zu läuten. Ein junger Mann mit Maske und Schutzmantel öffnet mir die Tür und begleitet mich über ein Stiegenhaus hinaus in den Innenhof. Zwischen Mülltonnen und Rädern hat er dort sein Lager aufgeschlagen: die Corona – Antigen Schnellteststation.

Ich soll noch kurz zu husten, dann erfolgt ein Abstrich mittels Staberl im Rachen. Irgendwo wird noch einmal die Sozialversicherungsnummer notiert.

Dann verabschieden wir uns und ich darf den Hinterhof schnell verlassen.

Achtzehn Minuten später bekomme ich eine SMS mit einem Link, öffne diesen, gebe mein Geburtsdatum ein und sehe das Ergebnis: Negativ.

Nochmal Glück gehabt.

Wie geht das?

Eine Test – Apotheke finden Termin ausmachen Pünktlich sein Formular ausfüllen Testen lassen in Rachen oder Nase Ergebnis kommt zeitnah per SMS/E-Mail

Fazit: Covid-19 Testen in der Apotheke

Unkompliziert, schnell und kostenfrei. An das Nasenbohren kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Ich frage mich nur wie diese Apotheke die Testungen bei Schlechtwetter durchführen wird ? :-p

Für Daheim hab ich mir übrigens auch noch eine Goodiebag Corona Selbsttests mitgenommen. Die Abgabe erfolgt nur unter Nennung der Sozialversicherungsnummer.

Wie schaut das aus? Ich bekomme ein weißes, unbeschriftetes A4 Kuvert ausgehändigt. Dieses ist gefüllt mit allerhand Plastik für fünf Tests und einer Anleitung, allerdings nur auf Schwedisch. Tack så hemskt mycket!!!

Autorin: Karoline