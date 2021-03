Kostenlose Corona-Selbsttests in Apotheken

Ab 1. März werden Gratis-Covid19-Selbsttest in Apotheken angeboten. Versicherte bis inklusive Jahrgang 2005 werden demnach künftig pro Monat fünf Gratis-Antigentests erhalten. Voraussetzung für die Abgabe ist allerdings, dass man sich nicht von der Elektronischen Gesundheitsakte Elga abgemeldet haben. Hier wird laut Grünen-Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger aber noch nach einer Lösung gesucht. Die Apotheken werden sukzessive mit Testkits beliefert, sodass im Idealfall in der ersten Woche in etwa 500.000 Menschen mit Selbsttests versorgt werden können.

erklärt Thoma Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich und bittet nicht gleich am ersten Tag in die Apotheken zu stürmen, um die kostenlosen Covid-Selbsttests abzuholen. Mitte März würden wesentlich mehr Tests zur Verfügung stehen als zu Beginn der Aktion.

Zeitlich und organisatorisch sei das sehr herausfordernd, da die Einzeltests von den Apotheken zu Fünf-Stück-Paketen mit erklärendem Informationsmaterial erst noch vorbereitet werden müssen, damit die Tests überhaupt an die Menschen weitergegeben werden können.

Die Apothekerinnen und Apotheker tun alles in ihrer Macht Stehende, damit so viele Wohnzimmertests wie möglich, so schnell wie möglich an die Bevölkerung ausgeteilt werden. Am liebsten würden wir jedem Kunden, der in eine Apotheke kommt, die gewünschten Wohnzimmertests übergeben. Aber wir können leider auch nur das verteilen, was wir rechtzeitig bekommen.