Das große und schwere Floß der „Flößerei“ gleitet sanft über den Fluss. Zwei Elektromotoren summen und treiben das Gefährt und die Passagiere stetig gegen den Strom der Mur flussaufwärts.

Wenn Spaziergänger oder RadfahrerInnen am Ufer das Holzfloss erblicken, bleiben sie oft neugierig stehen und wünschen sich vielleicht auch an Bord sein zu können. An SUPs auf der Mur haben sich viele schon gewöhnt, aber das Floß ist doch noch ein neuer Anblick.

Seit April 2023 bietet das Unternehmen „Die Flößerei“ Floßfahren auf der Mur vom Grazer Stadtstrand bis circa auf Höhe Augartenbucht an. Die einstündigen Fahrten, je nach Wind und Strömumgsgeschwindigkeit kann es auch ein bisschen länger dauern, finden regelmäßig statt. Das ganze Floß kann laut Christoph Staber aber auch für private Touren oder Veranstaltungen gebucht werden. Das barrierefreie Floß bietet Platz für bis zu 50 Personen. Es gibt eine Bar und auf Wunsch kann ein Catering oder Live-Musik organisiert werden.

Grazer Floßfahrt Preise öffentliche Fahrten

Erwachsene: 21 €

Kinder: 15 €

Ermäßigte: 18 €

Kleinkinder von 0 bis 6 Jahren: kostenlos

10 % Ermäßigung für Familien mit steirischem Familienpass

Im Preis ist ein Willkommensgetränk und Knabbereien inkludiert

Exklusive Floßfahrten auf der Mur

1 Stunde € 480 / 15 Personen

2 Sstunden: € 680 / 15 Personen

Jede weitere Person: Erwachsene 23 €, Kinder (0-6 Jahre) gratis, Kinder (7-15 Jahre) 17 €, Ermäßigt 20 €

Kontakt: +43 681 105 19 015