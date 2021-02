Nur für kurze Zeit: Genuss Drive-in beim Center West

Kürzlich erreichte uns eine Presseaussendung „GENUSS- DRIVE- IN im Center West: regional, schnell, bodenständig“:

Neu und nur für kurze Zeit. Das Center West wird zum GENUSS-DRIVE-IN. Eine Aktion der besonderen Art. Genussmeister Peter Dietrich bietet regionale und bodenständige Speisen. Sicher und kontaktlos bestellen und abholen. Angeboten wird ALLES was schmeckt: Von Pulled Pork & XL-Steirerburger über Grillhendl bis hin zur klassischen Schnitzelsemmel und Forelle ist alles dabei. Auch Süßes wie Kaiserschmarrn und Getränke werden easy zum Mitnehmen angeboten. Mit Fokus auf unsere heimischen Lieferanten gibt es bestes Jaga’s Steirerfleisch vom Edel-Duroc-Kräuterschwein und Fandl’s bestes Steirisches Grillhendl. Obstbau Haas stellt köstliche Fruchtsäfte zur Verfügung. Hinfahren, bestellen und genießen.

Klingt ziemlich gut, vor allem regional und bodenständig steht in unserer Redaktion hoch im Kurs. Natürlich sollten die Speisen auch noch warm sein :) So nützten wir gleich den Eröffnungstag und kamen kurz vor 13 Uhr am Standort vom Genuss Drive-In an. Vorher hatten wir uns telefonisch noch erkundigt, ob eine Online-Bestellung notwendig sei (war es nicht), ob man einfach vor Ort seine gewünschte Speise aussuchen kann und wie lange die aktuellen Wartezeiten wären.

Während des Besuches ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Am Anfang des „Parcours“ versorgten uns eine Kleine Zeitung und Antenne Mitarbeiterin mit Informationen über den Ablauf, netterweise mit Krapfen und getrockneten Apfelsticks. (Der Genuss Drive-In wird von beiden Medien unterstützt). Weiter ging es mit dem Auto zum Bestellpunkt, wo unsere Bestellung aufgenommen und von uns auch gleich bezahlt wurde. Ein paar Meter weiter warteten wir nur wenige Minuten auf unser Essen: 1 x Genuss Ripperl mit Ofenkartoffel & Sauerrahmsauce und 1 x XL Steirerburger mit Rotkraut und Rindfleisch zu einem Preis von 22,5 €.

Wie gut schmeckte uns das Essen?

Sowohl die Ripperl, als auch der Steirerburger schmeckten sehr gut. Etwas wärmer hätte das Essen noch sein können, aber durch die Fahrzeit in die Redaktion kein Wunder. Die Ripperl schmeckten so richtig rauchig und ließen sich leicht vom Knochen ablösen. Das Rotkraut im Burger setzte diesem eine interessante geschmackliche Note auf. Der Ofenkartoffel war weich und die Sauce genau richtig.

Speisenübersicht

• ½ Grillhendl mit Semmel

• Pulled Pork Burger

• XL Steirerburger (Rindfleisch, Rotkraut, einfach guat)

• Genuss-Ripperl mit Ofenkartoffel & Sauerrahmsauce

• Forelle mit Kartoffelsalat

• Gulasch mit Semmel

• Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat

• Nudelpfanne (vegetarisch)

• Ofenkartoffel mit hausgemachter Sauce (vegetarisch)

• Pommes Frites

Öffnungszeiten Genuss Drive-in Center West