Raclette an Weihnachten am beliebtesten – Frische beim Weihnachtsessen wichtig

Beim Weihnachtsessen wird oft bis ins kleinste Detail gefeilt, um am Heiligen Abend ein Festmahl für alle Sinne zuzubereiten. Österreicher:innen richten sich an Weihnachen am liebsten ganz besondere Speisen an.

Auf Platz eins liegt österreichweit Raclette, das heuer von zwölf Prozent der Befragten serviert wird. Knapp dahinter rangiert Fisch (10,2 %) – was auch das liebste Weihnachtsmahl der Wiener:innen (12,9 %) ist. In Wien ist in diesem Jahr auch Geflügel sehr begehrt, vor allem Truthahn und Gans (beide 7,2 %). Das klassische Schnitzel erfreut sich am Heiligen Abend in Österreich vergleichsweise eher mäßiger Beliebtheit (3 %).

Vier Prozent der Österreicher:innen machen es sich am Heiligen Abend alleine gemütlich, der größte Teil (16,6 %) zelebriert zu viert. Mehr als jede zehnte Familie wartet zu sechst oder siebt (je 11,6 %) auf die Bescherung.

Fast sechs von zehn (58,2 %) gaben an, dass das Weihnachtsessen zu Hause stattfindet, nur vier Prozent gehen hingegen in ein Restaurant. Lebensmittel sind auch ein tolles Präsent, um seinen Liebsten eine Freude zu machen – besonders gerne schenken Österreicher:innen Süßigkeiten (64 %), selbstgebackene Kekse (46 %) und alkoholische Getränke (40 %).

Das sind die Ergebnisse einer von gurkerl.at und Appinio durchgeführten Studie im Dezember 2022 zum Lebensmitteleinkauf rund um Weihnachten. Für die Umfrage wurden 500 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt.

Essen an den Weihnachtstagen muss durch Frische überzeugen

86 Prozent gaben an, dass Frische besonders wichtig für sie ist, bei Frauen ist der Anteil mit 92 Prozent sogar noch höher. Doch auch Regionalität ist ein Muss – knapp die Hälfte (49 %) setzt auf regional oder lokal hergestellte Produkte, eine Steigerung um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mehr als ein Drittel (37 %) gibt an, dass die Menschenmengen in und vor den Geschäften abschrecken oder ein negatives Gefühl auslösen – mehr als die Hälfte (55 %) versuchen, ebendiese Menschenansammlungen zu meiden. Um den damit verbundenen Stress zu umgehen, ist die Online-Bestellung von Lebensmitteleinkäufen aus diesem Grund immer mehr ein Thema. Dieses Weihnachten möchten bereits 7,8 Prozent der Österreicher:innen vorwiegend online und nur noch vereinzelt im stationären Handel einkaufen, das sind fast doppelt so viele Personen wie im Vorjahr (4 %). 70,6 Prozent geben an, dass sie den Einkauf für das Festessen ausschließlich im stationären Handel durchführen werden.