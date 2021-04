Meine Erfahrungen mit der Lieferung vom Billa Online Shop

Ende letzten Jahres habe ich bei der Konkurrenz bestellt, in diesem Jahr testeten wir den Platzhirsch Billa. Das Unternehmen ist laut Recherche schon seit längerem mit einem Online-Shop präsent, hat inzwischen weit über 1000 Filialen österreichweit und bietet neben der Zustellung auch ein click&collect Service an. Seit Anfang März überschlägt sich die Plakatwerbung wieder: gratis Lieferungen bis zum 14. April (wenn das mal kein Anreiz ist für eine Bestellung).

Die Bestellung im Billa Online Shop

Neben der klassischen Webseite gibt es auch eine App. Ich zücke das Familiengadget und lege los. Auf den ersten Blick ist es übersichtlich gestaltet und vor allem bunt. Nach erfolgreicher Registrierung schau ich erst einmal, wann denn die nächste Lieferung für meine Postleitzahl möglich ist. Es ist ein Donnerstagabend und die nächstmögliche Zustellung ist für den kommenden Montag von 15 bis 18 Uhr möglich. Das passt mir ausgesprochen gut, denn nach dem Wochenende herrscht sowieso immer Ebbe im Kühlschrank bei Milch und Obst & Gemüse.

Ich klicke mich sicher eine gute Stunde durch den Billa Shop, lege viel in den Warenkorb, nur um es später wieder zu löschen bzw. zu adaptieren. Mir fällt auf, dass auch Aktionspreise für die Zustellung gelten.

Der Mindestbestellwert liegt bei 40 € und das hat man wirklich schnell mal zusammen. Der Abzug von diversen Treuepunkten und Rabattaktionen funktioniert tadellos. Da merkt man schon, dass die das nicht erst seit gestern machen.

Die Billa Lieferung kommt mit eigenem Zusteller

Es ist Montag Nachmittag und ich starre aufgeregt auf mein Telefon. Der Zusteller meldet sich kurz bevor er da ist. Und tatsächlich, das Handy läutet überpünktlich um 14:37 Uhr.

Hurra, der Billa Mann ist da. Also dann mal los, ich gebe Instruktionen zum Anliefern und dann ist er da mit dem Billa Mobil. Der Zusteller stellt mir 10 große Billa Papiersackerl auf den Ablageplatz. Von Bekannten hörte ich auch, dass die bis in die Küche liefern, aber das wollte ich ihm nicht antun. (Er hätte einen Hindernislauf zwischen Duplo und Co absolvieren müssen um ans Ziel zu gelangen :-p)

Ruckzuck hat er alles ausgeladen, ich verabschiede mich und verstaue in Ruhe meinen Einkauf. Ganz schön anstrengend so ein Einkauf :-). Mit der Frischware bin ich zufrieden, die Ablaufdaten sind genau richtig.

Fazit zum Billa Online-Shop

Toller Service, Preise auch in Ordnung, wenn man sich an Aktionen und Eigenmarke hält. Das kann man mal wieder machen, wenn man aus dem Urlaub kommt oder in Quarantäne sein sollte.

Pro:

• keine Schlepperei

• Bestellung 24/7 möglich

• Zeitnahe Lieferung mit extra Zusteller, Datum und Zeitfenster frei zum Auswählen bei der Bestellung

• riesiges Sortiment, auch Tiefkühlware ohne Einschränkung möglich

• Gratis Lieferung ab 40 €

Contra:

• Lieferung nicht am selben Tag

• Billa muss man mögen. Wir sind keine Fans vom jetzigen Treueprogramm

Autorin: Karoline