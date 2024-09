In Graz wurde mit der Eröffnung vom Bio-Markt am Lendplatz ein dritter Bio-Bauernmarkt ins Leben gerufen, der das bestehende Bio-Angebot in der Stadt erweitert. Neben dem Bio-Bauernmarkt Herz-Jesu und dem Bio-Bauernmarkt am Grottenhof ist der neue Markt eine willkommene Ergänzung und bietet der Bevölkerung im Bezirk Lend die Möglichkeit, regionale Bio-Produkte direkt von Erzeugern zu kaufen.

Der Bio-Markt am Lendplatz öffnet jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und setzt auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Bio-Qualität.

Vielfalt an Bio-Produkten am Bio-Markt Lendplatz

Der neue Bio-Markt zeichnet sich durch eine breite Produktpalette aus, die von Obst und Gemüse über Fleisch, Fisch und Getreide bis hin zu Gebäck und Honig reicht. Insgesamt 11 Aussteller aus der Region haben sich zusammengeschlossen, um ihre Produkte in 100 % Bio-Qualität anzubieten. Zu den angebotenen Produkten gehören:

Bio-Gemüse vom Biohof Robier aus Tillmitsch

vom Biohof Robier aus Tillmitsch Bio-Obst von den Biohöfen Trummer (St. Margarethen an der Raab) und Stix (Kainbach bei Graz)

von den Biohöfen Trummer (St. Margarethen an der Raab) und Stix (Kainbach bei Graz) Bio-Eier ebenfalls vom Biohof Trummer

ebenfalls vom Biohof Trummer Bio-Fisch vom Biohof Christabauer aus Wies

vom Biohof Christabauer aus Wies Bio-Schweinefleisch vom Biohof Monschein aus dem Schwarzautal

vom Biohof Monschein aus dem Schwarzautal Bio-Getreide von den Biohöfen Trummer und Brottrager (Hitzendorf)

von den Biohöfen Trummer und Brottrager (Hitzendorf) Bio-Gebäck vom Biogut Thalenstein (Herbert Klein aus Völkermarkt)

vom Biogut Thalenstein (Herbert Klein aus Völkermarkt) Bio-Teigwaren von den Biohöfen Trummer und Brottrager

von den Biohöfen Trummer und Brottrager Bio-Honig von der Bioimkerei Oswald (Knittelfeld) und der Bio-Imkerei Scherjau (Seiersberg-Pirka)

von der Bioimkerei Oswald (Knittelfeld) und der Bio-Imkerei Scherjau (Seiersberg-Pirka) Bio-Sirupe und Kräuter vom Biohof Steinbuch aus Koglhof

vom Biohof Steinbuch aus Koglhof Bio-Aroniaprodukte vom Biohof Voitlschneider (Familie Schober aus St. Peter am Ottersbach)

Unterstützung der lokalen Landwirtschaft

Der Bio-Markt am Lendplatz trägt nicht nur zur Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Bio-Produkten bei, sondern stärkt auch die regionale Landwirtschaft. Thomas Gschier, Obmann von Bio Ernte Steiermark, betont, dass BIO2GO aus dem Wunsch der Konsument entstanden ist, steirische Bio-Produkte direkt in die Grazer Innenstadt zu bringen. Gemeinsam mit der Stadt Graz und politischen Vertreter wurde der Markt umgesetzt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und den Bio-Landbau in der Region zu fördern.

Durch die direkte Vermarktung sind die teilnehmenden Betriebe nicht auf Großhändler angewiesen und behalten die Kontrolle über ihre Produkte. Kunden erfahren genau, woher die Lebensmittel kommen und wie sie produziert wurden.

Ein Ort der Begegnung

Neben der Möglichkeit, qualitativ hochwertige Bio-Produkte zu erwerben, soll der Bio-Markt am Lendplatz auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein. Der Lendplatz, einer der traditionsreichsten Bauernmärkte in Graz, ist seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt und wird durch den neuen Bio-Markt weiter belebt. Gerade im Trendviertel Lend, das sich in den letzten Jahren zu einem pulsierenden Zentrum entwickelt hat, trifft der Markt auf eine besonders aufgeschlossene und umweltbewusste Bevölkerung.

Stadtrat Kurt Hohensinner, der bei der Eröffnung sprach, freut sich über die Umsetzung des lang gehegten Wunsches nach einem weiteren Bio-Markt:

Der Lendplatz ist neben dem Kaiser-Josef-Platz einer der wichtigsten Märkte in Graz. Mit BIO2GO bieten wir den GrazerInnen eine zusätzliche Möglichkeit, hochwertige und nachhaltig produzierte Lebensmittel direkt von Bio-BäuerInnen zu kaufen.“

Hohensinner lädt dazu ein, den neuen Bio-Markt zu besuchen und die Vielfalt der regionalen Bio-Produkte zu entdecken:

Gerade im Herbst, wenn die Erntezeit auf Hochtouren läuft, gibt es auf unseren Märkten eine Fülle von Köstlichkeiten zu genießen.

Bild: Biobäuerin Maria Robier © Johannes Pelleter