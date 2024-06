Softairwaffe aus Fahrzeug gefeuert: Zwei Personen leicht verletzt

Gegen 1 Uhr Früh befanden sich am 10. Juni vier Personen, alle deutsche Staatsbürger im Alter von 28 Jahren bis 34 Jahren, bei einer Bushaltestelle am Grazer Lendplatz. Ein silberfärbiges Fahrzeug fuhr an der Bushaltestelle vorbei.

Die unbekannten Insassen schossen mit einer vermutlichen Softairwaffe auf die Personen. Zwei Personen erlitten durch die Schüsse leichte Verletzungen im Bereich des Rückens und des Gesichtes (oberflächliche Verletzungen wie Prellung und kleine blutende Wunde).

Die Opfer konnten zum tatverdächtigen Fahrzeug, es soll sich um einen silbernen Mazda mit österreichischem Kennzeichen handeln und den Tätern nur vage Angaben machen.

Eine im Nahebereich durchgeführte Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief bislang ohne Erfolg.