In akuter Lebensgefahr: 61-Jähriger vor Cafe zu Boden gestoßen

In der Nacht des 13. Juni 2024 dürfte ein 61-Jähriger von einem bisher unbekannten Täter absichtlich zu Boden gestoßen worden sein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Kopf und Blutungen im Gehirn. Der Mann befindet sich in akuter Lebensgefahr. Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild.