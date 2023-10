Was ist Cyberpower? Welche Länder eine Cybermacht darstellen

Der Begriff „Cybermacht“ bezieht sich auf die Fähigkeit eines Akteurs, digitale Technologien, insbesondere im Bereich der Cyberkriegsführung und Cybersicherheit, effektiv zu nutzen, um seine Interessen zu fördern, sich zu verteidigen oder andere Akteure zu beeinflussen. Eine Cybermacht zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus, darunter:

Nichtstaatliche Akteure wie Hackergruppen und kriminelle Organisationen können ebenfalls erhebliche Cybermacht entwickeln und nutzen. Die Fähigkeit zur Cybermacht hat in der heutigen Welt eine immer größere Bedeutung erlangt, da die Abhängigkeit von digitaler Technologie in vielen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft weiter zunimmt.

Unter Cyberpower-Mächte verstehen wir jene Staaten, die auch in der Lage sind offensive Attacken durchzuführen. Das sind sicher die großen Länder USA, Russland, China, Iran, andere die danach kommen.

Aber es gibt darunter auch kleinere Länder wie beispielsweise Israel oder die Niederlande, die hervorragende Fähigkeiten in dem Bereich schon entwickelt haben – oder auch die Schweiz zum Beispiel.

Das heißt nicht unbedingt, dass diese deswegen böse sind, aber sie sind Vorreiter in der Cybersecurity und in der Cyberverteidigung und man kann von denen lernen. Wie sie das machen und am Beispiel Israel, sie sind Exportweltmeister was IT-Security betrifft. Da könnten wir auch als ungefähr gleich großes Land lernen. Wie können wir aus der Sicherheit einen wirtschaftlichen Erfolg machen.