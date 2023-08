Superzelle über Graz – Wetterleuchten mit Blitz-Stakkato (+Video)

Um circa 21:15 begann gestern Nacht ein außergewöhnliches Naturschauspiel über Graz. Vom Westen kommend kündigte sich mit einem heftigen Wetterleuchten eine Superzelle an, die sich über Graz entlud. Blitze und Donner im Sekundentakt! So etwas hatte unsere Redaktion noch nie miterlebt.

Es machte den Eindruck, dass sich die Blitze horizontaler ausgedehnt hatten. Das sind sogenannte „Crawler“ – Blitzentladung entlang horizontal ausgedehnter variabler Ladungsschichten.

Das Gewitter brachte auf Hagel mit. Nach 23 Uhr war das Gewitter in den Osten abgezogen. Noch einige Zeit war nun ein Wetterleuchten nach der Gewitterfront von Graz aus zu sehen.

Um 22:52 meldete die Holding Graz, das es zu durch das Gewitter zu einem Ausfall der Stromversorgung am Jakominiplatz gekommen war und deshalb der Straßenbahnverkehr in Graz eingestellt wurde. Erst nach Mitternacht konnte die Stromversorgung wiederhergestellt werden, sodass alle Straßenbahnen in die Remisen fahren konnten.

A storm just came really close and I have never in my life seen so many lightnings! It was an incredible view. I positioned the camera for about 15 minutes and that was the result.#Graz #Blitze pic.twitter.com/D6nhuF31QC

— Chris S. (@JDM_oldschool) August 25, 2023