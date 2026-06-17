Straßenrennen in Graz: Zwei Lenker mit 123 km/h gestoppt

In Graz hat die Polizei am Dienstagabend, 16. Juni 2026, zwei junge Pkw-Lenker gestoppt. Beide waren laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Wiener Straße unterwegs. Die Führerscheine wurden vorläufig abgenommen.

Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife im Bereich der Kreuzung Wiener Straße mit der Viktor-Franz-Straße zwei Autos, die in Fahrtrichtung Süden nebeneinander auf gleicher Höhe fuhren. Beide Fahrzeuge waren augenscheinlich viel zu schnell unterwegs.

Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und stellten laut Fahrzeugtachometer bei beiden Pkw eine gleichbleibende Geschwindigkeit von 123 km/h fest. Anschließend stoppten sie die beiden Lenker und kontrollierten die Fahrzeuge.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung und einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Gegenüber der Polizei gaben beide an, die Fahrt als Straßenrennen betrachtet zu haben.

Die Einsatzkräfte untersagten den beiden die Weiterfahrt und nahmen die Führerscheine wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung vorläufig ab. Beide Lenker werden angezeigt.