Steiermarkweites Mutationsscreening auf Virusvariante Omikron

In der Steiermark wird das Mutationsscreening auf die Virusvariante „Omikron″ ausgedehnt. Dies gilt auch für die PCR-Tests an den Teststraßen und die PCR-Gurgeltests für die Heimanwendung, die nunmehr direkt im auswertenden Labor nach Vorliegen eines positiven Testergebnisses zusätzlich auch auf die Omikronvariante untersucht werden.

Die PCR-Tests auf den Teststraßen und die PCR-Gurgeltests machen derzeit rund die Hälfte der aktuell in der Steiermark durchgeführten PCR-Testungen aus, von denen derzeit rund 1.000 Testungen pro Woche positiv ausfallen.

Für Labore ist eine Laborumstellung nötig, um die Reagenzien anzupassen. Mit Hilfe dieser Screeningmaßnahme kann die Ausbreitung frühzeitig nachverfolgt werden. Zeigt die Analyse einen Hinweis, wird diese zur detaillierten Sequenzierung auch an die AGES weitergeleitet.

Die positiven PCR-Apothekentestabstriche sowie die behördlichen Testungen werden, so sie nicht eindeutig der Delta-Variante zuzuordnen sind, automatisch an die AGES übermittelt. Das bedeutet, dass in der Steiermark ab sofort ein nahezu flächendeckendes Mutationsscreening zum Zweck der Identifizierung der Omikronvariante stattfindet.

Foto: Land Steiermark