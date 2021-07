Steiermark: Kostenlose PCR-Tests an steirischen Teststraßen

Seit Bekanntgabe der Verordnung für den 22. Juli, die Zugang zur Nachtgastronomie nur mehr für geimpfte Personen und in den letzten 72 Stunden negativ PCR-getestete Personen gestattet, hat die Gesundheitsabteilung und der Krisenstab des Landes daran gearbeitet, PCR-Tests rasch anbieten zu können.

Ein Termin für die PCR-Testung ist wie bei der Antigentestung über die Plattform https://oesterreich-testet.at/ buchbar.

Dieses Testangebot ist jedoch kein Ersatz für die durch die Gesundheitsbehörden angeordneten PCR-Testungen (Freitestung) für bereits abgesonderte Personen bzw. die Testungen von Verdachtsfällen. Diese Personen werden weiterhin über die Hotline 1450 für eine PCR-Testung registriert. Hintergrund dieser Unterscheidung ist die Verhinderung eines Infektionsrisikos an den Teststraßen. Das Land Steiermark ersucht daher alle Personen, die Symptome aufweisen oder sich in behördlicher Absonderung befinden, nicht die Teststraßen aufzusuchen, sondern weiterhin die Rufnummer 1450 zu kontaktieren.

Auch die steirischen Apotheken rollen kommende Woche das Angebot ab Montag 26. Juli für ihre 164 Teststationen aus. Der Präsident der steirischen Apothekerkammer, Gerhard Kobinger, freut sich dieses neue Angebot bekannt geben zu können:

Schon bisher haben 164 steirische Apotheken mit der Durchführung von Antigen-Tests einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen das Corona-Virus geleistet. Im Laufe der nächsten Woche werden wir der Bevölkerung gemeinsam mit einem steirischen Labor die noch aussagekräftigeren und qualitätsvolleren Gratis-PCR-Tests zur Verfügung stellen können. In einem Flächenbundesland wie der Steiermark ist dabei die Transportlogistik von besonderer Bedeutung, müssen doch die durch Nasen- oder Rachenabstrich gewonnen Proben möglichst rasch ins Analyselabor gebracht werden. Dank der bewährten Kooperation mit dem Pharmagroßhandel können wir sicherstellen, dass jeder Getestete binnen 8-24 Stunden sein Testergebnis erhält und beispielsweise Clubs oder Diskotheken besuchen kann. Die steirischen Apothekerinnen und Apotheker freuen sich, damit einen weiteren Beitrag zu ein bisschen mehr Normalität und Sicherheit leisten zu können.

Wir haben sofort auf die neuen Vorgaben des Bundes reagiert, gemeinsam an einer raschen Lösung gearbeitet und können ab heute erste kostenlose PCR-Tests an unseren Teststraßen anbieten, die wir noch erweitern werden. Ich danke auch den Apotheken, die nicht nur die Antigentests weiterhin durchführen, sondern auch ein flächendeckendes PCR-Testangebot zur Verfügung stellen werden. Die Impfung ist das beste Mittel im Kampf gegen die Pandemie – die PCR-Tests sind aber eine wichtige Ergänzung bis wir eine hohe Impfrate erreicht haben!

so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang weist auf die steigenden Neuinfektionen hin:

Leider sind wir einmal mehr mit steigenden Neuinfektionen konfrontiert. Nun gilt es durch weiterhin zahlreiches Testen, aber vor allem mit einer hohen Durchimpfungsrate die Zahlen so gering wie möglich zu halten. Das flächendeckende Angebot von PCR-Tests in den Teststraßen und den Apotheken ist ein wichtiger Schritt, um Infektionsketten zu unterbrechen und Neuansteckungen zu vermeiden. Ich danke allen Beteiligten, die die Umsetzung dieses Angebotes so rasch ermöglicht haben.