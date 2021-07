Steiermark: Impfen ohne Anmeldung am 7. August

Am 7. August findet die nächste steiermarkweite freie Impfaktion statt. Von 8 bis 16 Uhr wird für Schnellentschlossene an allen Impfstraßen in der Steiermark ohne Anmeldung die Corona-Impfung angeboten. Impfkoordinator Koren betont in einer Aussendung, dass Personen, die im Rahmen des freien Impfens nicht an die Reihe kommen, sich über die Impfplattform anmelden sollen. Es werde versucht, zeitnah einen Termin zu finden.

Da nunmehr der Impfstoff Moderna auch für unter 16-Jährige freigegeben wurde, wird er gemeinsam mit dem Einmalimpfstoff von Johnson&Johnson bei der freien Impfaktion in der Steiermark am 7. August angeboten.

Bis zum heutigen Tag haben wir in der Steiermark rund 1,3 Millionen Impfungen durchgeführt, darunter sind rund 741.000 Erst- und über 600.000 Zweitimpfungen. Wir sind unserem Ziel mit 750.000 Erstimpfungen sehr nah. Ich bin sehr dankbar für die unterschiedlichsten Aktivitäten, die in den letzten Wochen initiiert wurden, damit wir die Impfquote in der Steiermark erhöhen.

so Koren. 330 niedergelassene Ärzt:innen würden bereits das Angebot nutzen, direkt über den e-Shop des Bundes selbst den Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer zu bestellen. Damit haben Ärzte freien und flexiblen Zugang und können ihre Patient:innen schneller erreichen.

Neben den geplanten Impfaktionen in Einkaufscentern, gibt es auch bereits Gespräche mit der Bildungsdirektion, dass es zu Schulbeginn direkt in den Schulen Impfaktionen geben wird. Damit sollen rechtzeitig zu Schulbeginn die 12- bis 16-Jährigen unkompliziert erreicht werden. Weiters wird es gemeinsam mit den steirischen Universtäten für Studierende, Lehrende sowie Mitarbeiter:innen an den Impftraßen des Landes Aktionen geben, damit sie sich zeitgerecht vor Beginn des Herbstsemesters impfen lassen können.